Giải cứu con trai, bố bị đánh chết tức tưởi

Thấy con trai bị hai thanh niên vây đánh, người đàn ông chạy đến giải cứu thì bị những đối tượng này truy đuổi đánh gục tại chỗ., Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo, xin giảm ánh của hai bị cáo là Lê Khá (SN 1999) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, cùng ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) còn 16 năm tù về tội giết người

Trước đó, TAND tỉnh An Giang trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt mỗi bị cáo 17 năm tù về tội Giết người. Gia đình các bị cáo thời điểm đó đã khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân số tiền 30 triệu đồng. Đồng thời, gia đình nạn nhân cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

HĐXX đã giảm án theo đề nghị của các luật sư bào chữa và đại diện VKSND Cấp cao tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tối 17/6/2019, hai bị cáo cùng một số bạn bè khác đến quán nhậu ở thị xã Tân Châu (An Giang) để ăn nhậu. Lúc này, anh Nguyễn Văn Khang cùng vợ và một số người khác cũng đến quán này ăn uống. Tuy nhiên, chủ quán thông báo hết thức ăn nên bạn của Kha đã mời anh Khang uống một ly bia. Anh Khang nhìn vào mâm nhậu rồi từ chối uống và ra về.

Khá và Hiệp thời điểm mới bị bắt

Trước thái độ trên, Hiệp cho rằng anh Khang khinh thường cả nhóm nên đã chở Hiệp đuổi theo chặn đầu xe để nói chuyện cho ra nhẽ. Khi di chuyển đến một quán cà phê gần đó thì hai bị cáo xảy ra mâu thuẫn với anh Khang.

Trong lúc tức giận, Hiệp dùng tay nắm cổ áo anh Khang, tay còn lại đánh vào mặt nạn nhân nhiều nhát. Còn Khá cầm mũ bảo hiểm đánh hai cái vào đầu anh Khang.

Thấy con trai bị tấn công, bố anh Khang đang đứng gần đó liền chạy đến Hiệp và Khá để giải cứu con trai. Nghĩ mình bị hai cha con đánh hội đồng nên Khá đã nhặt đoạn cây vuông đánh vào đầu bố anh Khang. Sau đó được mọi người can ngăn nên 2 bị cáo dừng hành động.

Tuy nhiên, khi bố con anh Khang về nhà, hai bị cáo vẫn tiếp tục rượt đuổi chặn đánh. Lúc này, Khá dùng tay phải câu cổ bố anh Khang lên siết chặt vào nách phải kéo đi, còn Hiệp đánh liên tiếp vào ngực nạn nhân.

Khi mọi người chạy đến can ngăn thì Khá mới buông tay. Lúc này, bố anh Khang đã bất tỉnh, nằm gục xuống đường. Thấy nạn nhân không cử động nữa, Khá và Hiệp bỏ chạy bề nhà ẩn náu.

Bố anh Khang sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Biết mình không thoát được tội nên tối cùng ngày cả hai ra Công an đầu thú.

Your browser does not support HTML5 video.

Đánh chêt sbanj nhậu rồi ngủ chung với nạn nhân

Nga Đỗ (t/h)