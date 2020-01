Giải mã 'bí quyết vàng' giúp Adele lột xác giảm cân ngoạn mục

Thời gian qua, showbiz thế giới chao đảo trước hình ảnh Giảm cân ngoạn mục của Adele. Không ít người choáng váng trước hình ảnh Adele “lột xác” giảm 20kg, từ người phụ nữ sở hữu vóc dáng đẫy đà thành mũ nhân sở hữu vóc dáng thon thả. Nhờ giảm cân thành công, tinh thần của nữ ca sĩ nổi tiếng cũng cải thiện và tốt hơn trước rất nhiều.

Hình ảnh Adele trước đây.



Những hình ảnh mới đây được Adele chia sẻ cho thấy, cô đã tự tin hơn về ngoại hình của mình, có thể thoải mái diện những bộ quần áo tươi trẻ và sặc sỡ hơn trước. Từng cho biết mình không thích tập luyện, thế nhưng hình ảnh giảm cân gần đây đã khiến không ít chị em tò mò về bí quyết lấy lại vóc dáng của nàng “họa mi”.

Liên quan đến vấn đề này, trang Dailymail đã có bài viết chia sẻ từ A-Z bí quyết khiến Adele lột xác ngoạn mục. Camila - huấn luyện viên riêng Ayda (của vợ nam ca sĩ Robbie William) cũng chính là người hướng dẫn của Adele cho biết: Vóc dáng hiện giờ của Adele hoàn toàn dựa vào chế độ ăn uống.





Được biết, chế độ ăn kiêng của nàng “họa mi nước Anh” rất tốt cho Sức Khỏe , nhắm tới việc hạn chế calo nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn trong một ngày. Do không thích tập luyện nên Adele đã tìm đến phương pháp thay đổi lối sống. Camila khẳng định: “Tôi tin rằng Adele thành công như ngày hôm nay đến 90% là nhờ vào chế độ ăn kiêng”.

Chế độ ăn kiêng mà Adele theo đuổi có tên Sirtfood. Theo đó, cô tập trung vào ăn rau củ quả như kiều mạch, cải xoăn và giảm triệt để đường tiêu thụ. Chế độ ăn này giúp nữ ca sĩ giảm sự thèm ăn, khiến vóc dáng ngày càng thon gọn.



Ngoài ra, trong công cuộc giảm cân của Adele còn có thêm sự giúp sức của huấn luyện viên thể hình nổi tiếng Joe Wicks và Dalton Wong. Trong số đó, Joe Wicks cũng đã dành không ít lời khen ngợi cho nữ ca sĩ: “Cô ấy rất tuyệt vời, dù là khi tập pilates hay một số bài theo giáo trình của Body Coach”.



Có thể nói, nhờ tới các bài tập pilates mà nữ ca sĩ nổi tiếng đã có màn lột xác ngoạn mục như hôm nay. Adele còn tập trung vào các bài tập tạ, tăng cường hoạt động để tiêu hao năng lượng.



Adele: Rolling in the Deep.

Thùy Nguyễn (t/h)