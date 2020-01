Giải mã bộ môn yoga giữ dáng giảm cân của ái nữ tỷ phú khiến Brooklyn Beckham mê đắm

Thông tin từ trang The Sun cho biết, từ tháng 10/2019 người đẹp Nicola Peltz bắt đầu hẹn hò với quý tử nhà David Beckham là Brooklyn Beckham. Không những thế, vào dịp năm mới vừa rồi Nicola Peltz còn được con trai cả nhà Beckham dẫn về ra mắt.

Được biết, Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ lại có gốc Nga lai Do Thái, Đức và Anh. Cô nàng chính là ái nữ nhà tỷ phú Nelson Peltz cùng cựu siêu mẫu Claudia Heffner. Không chỉ xuất thân gia thế, Nicola Peltz còn nổi bần bật với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng . Mặc dù chỉ cao 1m66 nhưng cô nàng 25 tuổi lại sở hữu số đo 3 vòng tương đối chuẩn là 86-63-84 cm.

Nicola Peltz chia sẻ, để gìn giữ vóc dáng và nhan sắc cô nàng luôn chú trọng đến phương pháp tập luyện và chăm sóc da. Vóc dáng nóng bỏng của cô nàng là thành quả sau những chuỗi ngày chăm chỉ tập hot yoga . Được biết, hot yoga thường kéo dài 80-90 phút với mỗi buổi tập, môi trường tập luyện với nhiệt độ cao tối thiểu là 35 độ C. Không riêng gì Nicola Peltz, bộ môn hot yoga còn là phương pháp tập luyện yêu thích của nhiều Ngôi Sao nổi tiếng khác như Madonna, Lady Gaga, Beyonce...

Hầu như ngày nào người đẹp cũng dành thời gian rèn luyện cơ thể trong căn phòng có nhiệt độ từ 35 đến 38 độ C để kích thích việc toát mồ hôi, nâng cao khả năng thải độc. Không chỉ đốt cháy calo nhanh và hiệu quả, hot yoga còn giúp người tập thư giãn tinh thần và hồi phục thể lực.



Để giữ vóc dáng, cô nàng luôn kiểm soát kỹ lưỡng khẩu phần ăn để đảm bảo mình không ăn quá nhiều. Món ăn chủ yếu được người đẹp lựa chọn là cá và gạo hoang. Đặc biệt, khi chế biến đồ ăn, Nicola Peltz thường thêm lá oregano và hương thảo để tăng vị. Mỗi ngày, Nicola Peltz tuân thủ việc uống đủ 3 lít nước, đồ ăn vặt toàn là các loại hạt nguyên chất.



