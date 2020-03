Giải mã kỳ án nữ hộ sinh bị kẻ cuồng tín sát hại từ chiếc điện thoại Nokia đời mới

Hiện trường không dấu vết

Trần Chí Công (SN 1954, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ) đã phải trả giá cho tội ác giết người cướp tài sản man rợ của mình xảy ra vào ngày 7/2/2007 tại nhà chị Nguyễn Thị Minh N. (SN 1969, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng). Công bị tuyên án tử hình và giờ hắn đã yên nghỉ dưới ba tấc đất. Thế nhưng, những gì hắn gây ra vẫn gây ám ảnh dư luận.

Đêm này 7/2/2007, người dân sống gần nhà chị N. ngửi thấy mùi khét, khi đi ra ngoài thì nhìn thấy khói nên nghi ngờ có hỏa hoạn xảy ra. Khi lực lượng chức năng đến thì phát hiện chị N. đã tử vong trong phòng ngủ, đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm tra thi thể phát hiện bị bị tấn công vào vùng đầu có vết thương nghiêm trọng.

Được biết, chị N. là nữ hộ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện đang sống độc thân. Trước đó, chị có 2 đời chồng, với mỗi người chồng có một đứa con chung. Con gái lớn của chị N. đã lấy chồng ra ở riêng, con thứ 2 đang đi du học nước ngoài.

Đống tro tài còn lại của vụ án

Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân bị cháy đen toàn thân, phần đầu có vết thương. Dù hiện trường là vụ cháy nhưng cơ quan chức năng vẫn xác định đây là vụ giết người bởi nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não trước khi bị đốt.

Chị N. bị sát hại, cướp tài sản bởi phát hiện trên tầng 2 của căn nhà nhiều đồ đạc bị lục lọi, một số tài sản bị mất. Trong nhà xuất hiện vết máu. Trước khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm đã chất quần áo, chăn màn lên người nạn nhân để thiêu xác nhằm xóa dấu vết. Công an xác định, đây là một vụ cướp của giết người.

Vết thương ở vùng đầu của nạn nhân do một vậy cứng gây ra, phù hợp với chiếc búa thu được ở gầm giường nạn nhân. Tài sản bị mất bước đầu xác định là hai chiếc điện thoại di động.

Công an tiến hành sàng lọc các đối tượng có quan hệ gần gũi, quen biết, chồng cũ, bạn bè của chị N.. Sàng lọc nhiều lần, Công an khoanh vùng được 30 đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, khi tìm kiếm dấu vết ở hiện trường, trong đống tro tàn, cơ quan chức năng không tìm được bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Thậm chí, chiếc búa đinh được nghi là hung khí cũng đã cháy thành than, chỉ còn lại cục sắt trên đầu búa.

Qua việc lấy lời khai đồng nghiệp, Công an phát hiện, ngoài chiếc điện thoại Samsung cũ đang dùng, chị N. mới mua một chiếc Nokia 7370 đắt đỏ. Nhưng lần tìm nhiều ngày trong đống tro tàn, Công an vẫn không thu được kết quả khả quan nào.

Truy tìm chiếc điện thoại tang vật

Bên cạnh manh mối về chiếc điện thoại của nạn nhân, trong quá trình tra án, Công an phát hiện thêm dấu vân tay lạ trên chiếc tủ kính trong phòng khách tầng 2. Nhưng đáng tiếc dấu vân tay không trùng khớp với bất kỳ người nào trong danh sách những người khả nghi. Hướng điều tra của Công an gần như rơi vào thế bí. Tình tiết duy nhất có thể điều tra tiếp đó chính là những chiếc điện thoại của nạn nhân.



Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được 1 trong 2 chiếc điện thoại của nạn nhân bị cướp. Cũng theo thông tin từ hàng xóm của nạn nhân, buổi tối hôm xảy ra án mạng họ thấy một người đàn ông đến thăm chị N.. Đáng chú ý, người đàn ông này nằm ngoài danh sách người đáng nghi được Công an thiết lập trước đó. Người đàn ông này có mối quan hệ khá mập mờ với chị N., nhiều năm nay không đến thăm.

Công an đưa dấu vân tay trên cửa kính đi giám định và phát hiện, đó là vân tay của Trần Chí Công (SN 1954). Thời điểm đó, Công là nhân viên tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Dấu vân tay của nghi phạm còn sót lại ở hiện trường

Công an tiến hành định vị chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân thì phát hiện nó nằm ở khu Công đang làm việc. Và sau gần 1 tháng tích cực điều tra, Công an tìm gặp Công đề nghị cho xem chiếc điện thoại đang sử dụng. Đúng lúc này, Công bất thừa nhận mình đã mua điện thoại của chị N. vào tối hôm xảy ra vụ án mạng. Công còn nói, đọc báo biết chị N. xảy ra chuyện nên vô cùng đau lòng.

Công đưa lời khai sau khi rời khỏi nhà chị N. hoàn toàn lệch với những gì hàng xóm đã cung cấp cho Công an. Tối hôm đó, Công đến nhà chị N. 2 lần. Lần đầu vào lúc 20h30 nhưng nạn nhân không có nhà, lần thứ 2 vào 22h30 và được chị N. mở cửa cho vào. Trong lúc nói chuyện, chị N. cho biết mới mua điện thoại nhưng không biết sử dụng nên nhờ Công dạy.

Vì đang nợ nần, cộng thêm khoản tiền chữa bệnh cho em gái nên Công lầm tưởng chị N. rất nhiều tiền. Công nảy sinh ý định giết người cướp của. Nhưng đáng tiếc, chị N. không có tiền mặt ở nhà, hầu hết là sổ tiết kiệm và vàng. Với một kẻ cướp mê tin, Công tin rằng “lấy tiền thì sang, lấy vàng thì độc” nên quyết định không cướp vàng mà chỉ lấy hai cái điện thoại cùng 900.000 đồng trong túi xách. Công vứt chiếc điện thoại cũ đi và để lại chiếc điện thoại mới để dùng.

Theo đại diện cơ quan Công an: “Đối tượng có quen biết nạn nhân, biết nạn nhân ở một mình, có tính toàn và chuẩn bị hung khí là búa đinh. Đối tượng này là kẻ mê tín. Sau khi lúc soát, hắn không lấy đi 3 chỉ vàng mà chỉ lấy tiền và điện thoại. Hắn cho rằng, lấy vàng bị đen và dễ bị phát hiện.

Dẫu rằng ở hiện trường chẳng có manh mối gì đáng giá ngoài đống tro tàn nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã truy lùng ra kẻ giết người ranh ma Trần Chí Công.

Nga Đỗ (t/h)