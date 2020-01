Giải mã “oan hồn” báo oán khiến 38 người thương vong do `dựng nhà vệ sinh trên mộ người chết”

Cho đến nay, người dân huyện An Lão (Hải Phòng) vẫn tin rằng, vụ cháy khiến 13 người chết và 25 người bị thương xảy ra tại xưởng may là do người ta dám “cả gan dựng nhà vệ sinh trên mộ người chết”.

Vụ cháy xảy ra vào ngày 29/7/2011 tại xưởng may gia công mũ giày vải Thuận Phát ở thôn Đại Hoàng II, xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng . Những người liên quan đã phải chịu sự trừng phạt của Pháp luật . Nhưng với người dân trong vùng thì họ vẫn tin rằng có một lý do khác khiến “người âm” tức giận “bắt” nhiều người phải chịu tội đó là do “dám cả gian dựng nhà vệ sinh trên mộ người chết”.

Ông Vũ Thanh Tùng – một người sống cạnh khu vực xảy ra vụ cháy nói rằng: “Sau khi vụ cháy thảm khốc xảy ra, những người dân trong làng xì xào bàn tán, cho rằng, những người trong xưởng may gặp nạn là do sử dụng… nhà vệ sinh đặt trên mộ người chết. Hàng loạt những sự kiện khó lý giải đã xảy ra trong làng khiến không ít người đân mỗi khi tới gần xưởng may đều ù té chạy”.

Các bị cáo trong vụ cháy nhà xưởng

Đặc biệt là chuyện ông Bùi Văn Luyện (46 tuori, bố của cháu Bùi Thị Huyền – một nạn nhân trong vụ cháy) vốn ít học nhưng bỗng nói tiếng nước ngoài vanh vách, sau đó nổi cơn điên, mê sảng, nói lăng lung tung. Rồi ông Luyện tự xưng là “cụ tổ” của dòng họ “nhập vong cứu con cháu”. Thế nên, ông Luyện hô hoán gì ai cũng nghe. Ông Luyện còn sai con cháu đi mua vàng mã về đốt quanh nhà rồi còn mắng: “Sao chúng mày dám tiểu tiện lên đầu người ta?”. Nghe xong câu đó, người nào trong họ cũng sợ hãi và liên tưởng đến vụ cháy nhà xưởng.

Được biết, toàn bộ dãy nhà bên đường cạnh nhà xưởng đều làm trên nền đất “đám mạ” (nghĩa địa) và xưởng may cũng như vậy. Năm 1997, sau khi có chính sách mới thì tiến hành di dời khu mộ này sau khu vực khác để làm đường, chia lô, bán thửa cho người dân. Từ đó đến nay trở nên sầm uất hơn.

Cũng theo ông Tùng kể thì cuối tháng 5/2011, Nhiếp Thiếu Phong (Sn 19700, người Trung Quốc, tạm trú tại huyện An Lão) có sang và thuê mảnh đất của chị Sự để mở xưởng may giày gia công tư nhân với giá 4,5 triệu/tháng. Khi xây dựng , Phong đào được hàng chục bộ hài cốt ở đây nhưng không hương khói “tạ tội” mà dấm gúi mang ra ngoài nghĩa trang cách đó không xa để chôn cất. Xưởng đi vào hoạt động được hơn một tháng thì vụ hỏa hoạn xảy ra.

Nạn nhân may mắn sống sót nhưng bị bỏng nặng

Tuy nhiên, có một số người “cứng tim” hơn ở khu vực này thì không tin vào chuyện ma báo oán. Họ cho rằng, vụ hỏa hoạn xảy ra có thể do một số nguyên nhân khách quan từ bên ngoài tác động vào.

Ông Phạm Văn Đảm – phó chủ tịch UBND huyện An Lão xác nhận: “Khu đất xảy ra vụ cháy ở thôn Đại Hoàng II xưa kia chính là nơi chôn cất người đã khuất. Chính quyền địa phương cũng đã nắm được thông tin xuất hiện những tin đồn “ma báo oán” ở đây. Chính quyền địa phương cũng đã cùng các nhà sư tổ chức buổi lễ cầu siêu cho 13 nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy để trấn an dư luận”.

Liên quan đến vụ cháy này thì ngày 37/7/2012, HĐXX đã chỉ rõ nguyên nhân thảm họ là do xưởng may được xây dựng không có lối thoát hiểm, thiếu trang thiết bị phòng chữa cháy. Đến khi hoạt động vẫn chưa được cấp phép xây dựng, chưa đảm bảo an toàn lao động

“Thảm họa” cháy xưởng may năm 2011 Khoảng 16h30 ngày 29/7/2011 tại xưởng may gia công mũ giày Thuận Phát (thôn Đại Hoàng II, xã Tân Dân, huyện Ann Lão, Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người chết và 25 người bị thương. Ngọn lửa bắt đầu từ phía cửa chính rồi nhanh chóng lan dần vào trong nơi các công nhân đang làm việc. Một số người nhanh chân chạy ra đường được còn phần lớn không còn lối thoát ra ngoài, đành lui dần, ép sát về phía cuối tường để lửa thiêu đốt. Hậu quả vụ cháy khiến 13 người tử vong, 25 người bị bỏng. Kết luận pháp y cho thấy, các nạn nhân bị ngạt khí – bỏng nặng dẫn đến tử vong. 25 người bị thương thì được xác định bị bỏng từ 24 đến 90%. Điểm xuất phát vụ chát nằm phía trên trần của gian số 1. Nguyên nhân do quá trình cắt hàn tôn trên mái làm bắn các vảy hàn có nhiệt độ cao xuống gây cháy. Tổng thiệt hại là 320 triệu đồng.



Thu Nga (t/h)