'Giải nghiệp' bệnh tiểu đường bằng cách ăn thực dưỡng và ngồi thiền, bệnh nhân suýt mất mạng

Nghe "người ta" mách, bệnh là do nghiệp mà ra nên chỉ cần "giải nghiệp" là được; bệnh nhân tiểu đường đã bỏ điều trị thuốc, chuyển sang ăn thực dưỡng và ngồi thiền.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng (khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai ) cho biết, đơn vị vừa mới tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, tăng khoảng trống anion, đường máu 21 mmol/l (đường máu bình thường lúc đói



Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhân thở máy. Tuy nhiên, bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa rất nặng, bác sĩ đã thông báo cho gia đình bệnh nhân chuẩn bị sẵn tinh thần nhận tin xấu bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, tăng khoảng trống anion, đường máu 21 mmol/l.



Qua người nhà chia sẻ, được biết bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường từ vài năm trước. Tuy nhiên, đến 2 tháng gần đây, bệnh nhân nghe "người ta" mách rằng, bệnh là do nghiệp mà ra nên chỉ cần "giải nghiệp" là được. Sau đó, bệnh nhân bỏ dùng thuốc điều trị, chuyển sang ăn thực dưỡng và ngồi thiền. Kết quả, sau 2 tháng nhai gạo lứt, uống sữa hạt kết hợp với ngồi thiền hàng ngày, bệnh nhân giảm liền 7kg và phải nhập viện cấp cứu.

Hiện nay, trào lưu thực dưỡng để chữa bệnh ngày càng "hot", được nhiều người tin tưởng là cách chữa bệnh an toàn không cần dùng thuốc, phẫu thuật không cần dùng dao. Trong số đó, cách ăn số 7 (hay còn gọi là tiết thực) được quảng cáo rầm rộ trên mạng là có hiệu quả vô song. Hiểu đơn giản, cách ăn số 7 là cả tuần 7 ngày chỉ ăn có cơm gạo lứt muối mè, uống trà thất vị (4 loại gạo và 3 loại đậu), trà gạo lứt hoặc trà bancha, trà đậu đỏ, trà bồ công anh, trà gạo lứt đậu đỏ, nước trinh nữ hoàng cung. Bên cạnh đó, không được tiêu thụ bất kỳ loại bánh, kẹo, trái cây, rau, củ, quả trong thời gian này.



Hiểu đơn giản, cách ăn số 7 là cả tuần 7 ngày chỉ ăn có cơm gạo lứt muối mè.



Từng trực tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nguy kịch do thực dưỡng chữa bệnh, bác sĩ Hùng khẳng định: “Tuyên truyền thực dưỡng chữa bách bệnh là tội ác. Bác sĩ đang ‘xoắn’ lên nhiều phút để cứu bệnh nhân, còn thực dưỡng chỉ cần giết người trong một phút”, theo Zing. Bác sĩ Hùng từng gặp trường hợp người bệnh ung thư vú, khi khối u còn nhỏ đã không đi điều trị mà tìm đến thực dưỡng, đồng thời đắp thuốc để hút tế bào độc bằng khoai sọ. Sau vài tháng, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khối u hoại tử, hạch di căn xuất hiện.

Trước đây không lâu, vào ngày 5/10, bà N.T.T.B (sinh năm 1962, Gia Lâm, Hà Nội) cũng được đưa đến viện trong tình trạng mệt mỏi, đau ngực trái và giảm ý thức. Khi mới vào viện được 5 phút bệnh nhân bất ngờ ngừng tuần hoàn (trạng thái tim ngừng cung cấp máu cho cơ thể), được đưa vào khoa Hồi sức tích cực chống độc. Bệnh nhân được cấp cứu trong 40 phút tim đập trở lại; trên điện tim có hình ảnh tổn thương, ảnh chụp mạch vành cho thấy hẹp một mạch máu mức độ 50%.



Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, bệnh nhân được chuẩn đoán Hạ Kali. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy, bà B. suy thận cấp, nhiễm khuẩn nặng sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. Trong quá trình cấp cứu, bà B. thêm 5 lần bị ngừng tuần hoàn khiến các bác sĩ phải vất vả cấp cứu 5 lần mới đưa bệnh nhân từ “cửa tử” trở về. Người nhà bệnh nhân cho biết, bà B. đang điều trị tăng huyết áp, nhưng lại theo chế độ thực dưỡng, ăn chay trên mạng để chữa bệnh.



Nhập viện cấp cứu sau 41 ngày ăn gạo lứt, muối vừng. Nguồn: VTC 14

Thùy Nguyễn (t/h)