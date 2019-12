Giải pháp giúp cải thiện đau bụng kinh dữ dội 20 ngày mỗi tháng do lạc nội mạc tử cung

Chị Trương Thị Vân Nhung vui mừng cho biết, chị đã không còn những cơn đau bụng kinh dữ dội do bệnh lạc nội mạc tử cung gây ra.

Tiếp chúng tôi tại số 3 cửa hàng Nông Cơ Hùng Phát, chợ Đạ Rsal, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vào một ngày trời se lạnh, chị Trương Thị Vân Nhung, (42 tuổi) vui mừng cho biết, chị đã không còn những cơn đau bụng kinh dữ dội do bệnh lạc nội mạc tử cung gây ra, khiến chị khổ sở suốt mấy năm trời. Vậy bí quyết của chị Nhung là gì, mời bạn theo dõi những chia sẻ dưới đây.

Sắc mặt tươi tắn, trẻ trung, chị Nhung kể lại quá trình phải chịu đựng cơn đau do bệnh lạc nội mạc tử cung của mình. Chị có ba người con, hai người trước sinh thường, bé thứ ba sinh mổ. Vào tháng 1-2014, sau khi chị sinh bé thứ ba và có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên trở lại, chị bị đau bụng, khó chịu dai dẳng: “Kỳ kinh nào tôi cũng bị đau bụng từ 7 – 10 ngày, có tháng tới 20 ngày. Kinh nguyệt kéo dài 7 đến 10 ngày, vón cục. Cơn đau cứ âm ỉ, tôi không thể làm việc mà nằm mấy ngày liền, đau đến nỗi không ngồi, không cúi được người. Cơ thể rã rời, toát mồ hôi, phải lấy bình thuỷ tinh chườm nóng vùng bụng nhưng cơn đau cũng không giảm”- chị Nhung cho biết. Chị Nhung suy nghĩ mãi về việc đau bụng kinh nên làm gì cho bớt đau và chấm dứt tình trạng này.

Có bệnh thì vái tứ phương, chị Nhung đi khám và siêu âm thì được chẩn đoán bị viêm đại tràng: “Tôi mua thuốc trị viêm đại tràng nhưng uống hơn một năm không thấy bệnh giảm. Cơn đau vẫn kéo dài khiến tôi rất khổ sở. Những ngày đau quá, tôi phải mua thuốc giảm đau về uống nhưng cũng đỡ đau được lúc đó thôi. Tôi tiếp tục đi khám ở một số nơi khác mà vẫn không tìm ra nguyên nhân những cơn đau”- chị kể. Lúc này, chị Nhung chỉ mong nhanh chóng tìm được cách giảm đau bụng kinh nhanh chóng.

Thời gian sau đó, chị Nhung nhận thấy bụng mình có khối u nhỏ, sau to dần. Lo lắng, chị nhờ người anh khám cho thì mới phát hiện là mắc lạc nội mạc tử cung, khối u cỡ 7cm và khuyên chị nên tìm phương thuốc cải thiện, không nên mổ u lạc nội mạc tử cung vì sẽ có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến Sức Khỏe . Thậm chí nhiều người phẫu thuật rồi nhưng sau đó, lạc nội mạc tử cung vẫn tái phát. Lúc này, chị Nhung không biết liệu bệnh lạc nội mạc tử cung có chữa được không?

Tình cờ một ngày tháng 2-2018, chị Nhung lên mạng đọc báo tìm hiểu thì biết tới sản phẩm Phụ Lạc Cao EX giúp hỗ trợ điều trị lạc nội mạc tử cung. Trước đó, chị Nhung không biết đau bụng kinh uống thuốc gì cho nhanh khỏi. Lúc này, chị Nhung quyết định mua Phụ Lạc Cao EX về dùng. Chị chia sẻ: “Tôi bắt đầu dùng Phụ Lạc Cao EX ngày 6 viên, chia làm 2 lần sáng và tối. Chỉ một thời gian sau, tôi thấy cơn đau bụng giảm hẳn. Kinh nguyệt chỉ còn 3 ngày là sạch, không kéo dài tới 20 ngày mỗi tháng như trước, không còn bị máu vón cục. Những cơn đau dữ dội đã không còn xuất hiện nữa, chỉ còn đau bụng lâm râm 1 đến 2 ngày trong kỳ kinh bình thường như những phụ nữ khác”.

Trong quá trình đẩy lùi tình trạng lạc nội mạc tử cung, chị Nhung không sử dụng thêm các loại thuốc khác mà chỉ tin dùng Phụ Lạc Cao EX: “Uống Phụ Lạc Cao EX, tôi còn cảm thấy da đẹp, nám, tàn nhang và đồi mồi trên mặt dần mờ đi. Tôi cũng không gặp tác dụng nào phụ, kể cả tăng cân”, chị vui vẻ nói.

Hiện nay, chị Nhung vẫn duy trì liều uống Phụ Lạc Cao EX như cũ để vừa cải thiện tình trạng lạc nội mạc tử cung, lại tốt cho làn da và nội tiết của phụ nữ tiền mãn kinh: “Từ chỗ lo lắng, khổ sở vì lạc nội mạc tử cung, nay tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, sống yêu đời. Khối u lạc nội mạc tử cung nhỏ dần và lần mới đây nhất, tôi đi siêu âm thấy khối u gần như đã hết”. Nếu trước kia khối u của chị như quả táo to bằng nắm tay, thì giờ chỉ như quả táo ta - bé xíu thôi. Tất cả là nhờ đã tìm đến Phụ Lạc Cao EX đúng lúc, chị Nhung vui mừng chia sẻ.





Bên cạnh việc chia sẻ với người thân, bạn bè về công dụng của Phụ Lạc Cao EX, chị Nhung cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình, hy vọng nhiều phụ nữ khác biết và chữa khỏi bệnh nhờ Phụ Lạc Cao EX: “Tôi mong những chị em nếu có triệu chứng đau như tôi nên đi khám và sử dụng Phụ Lạc Cao EX. Phụ nữ phải biết quý sức khoẻ của mình”- chị nhắn nhủ.





Giờ đây, hàng ngày vui vẻ với công việc bán máy móc nông cơ tại nhà, chị Nhung cho biết mình đã khỏe mạnh, cuộc sống ý nghĩa hơn. gia đình và người thân cũng rất vui mừng vì sức khỏe chị đã cải thiện bệnh, lạc quan như trước.





