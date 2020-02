Giảm 20kg/năm, hotgirl xứ Hàn chia sẻ chi tiết công thức giảm cân khiến chị em thích thú

Cô nàng Huang Xiuxian bắt đầu tăng cân vì một căn bệnh có liên quan đến chức năng tuyến giáp. Do đó, để cải thiện Sức Khỏe , cô đã quyết định hợp tác điều trị và Giảm cân cùng một lúc.



Nguyên tắc ăn kiêng



Chỉ ăn nhẹ với các loại gia vị đơn giản nhất, không ăn nhiều thực phẩm có nhiều đường và dầu. Đảm bảo ăn 3 bữa thường xuyên để duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.



Ăn sáng: Tiêu thụ lượng chất béo tốt



Bữa trưa: Chế độ ăn giàu protein



Đối với bữa trưa, Huang Xiuxian chủ yếu ăn thực phẩm giàu protein và ít chất béo, chẳng hạn như trứng, ức gà, thịt bò, ... Hạn chế việc chế biến phức tạp cầu kỳ, không nên thêm gia vị để có hiệu quả tốt nhất.



Bữa tối: Chế độ ăn kiêng GI thấp



Bữa tối của cô nàng dựa trên chế độ ăn GI (chỉ số đường huyết) thấp. Các thực phẩm giàu carbohydrate như gạo lức, khoai lang, bí ngô, ... chính là lựa chọn phù hợp. Huang Xiuxian sử dụng những thực phẩm này để thay thế trực tiếp cho cơm.



Món tráng miệng

Cô nàng chọn hoa quả ít vị ngọt, sữa chua không đường để thưởng thức như các bữa ăn nhẹ hoặc tráng miệng.

