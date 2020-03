Ăn bắp cải theo cách này trong 1 tuần, cân nặng giảm nhanh và hiệu quả chưa từng thấy

Bắp cải là một loại rau họ cải, cùng nhóm với bông cải xanh, súp lơ, cải xoăn và mầm Brussels. Bắp cải có lá giòn và mùi hăng đặc trưng, tùy thuộc vào từng loại bắp cải mà chúng có màu sắc kháng nhau, từ đỏ, tím đến xanh lá cây. Trong đó, loại bắp cải được nhiều người Việt tiêu thụ nhất chính là bắp cải xanh.

Trung bình, 89 g bắp cải xanh hữu cơ thô chứa 4% lượng tiêu thụ hàng ngày tham khảo (RDI) canxi, 22 calo, 2g chất xơ, 10% RDI folate, 3% RDI magie, 7% RDI mangan, 4,5% RDI axit pantothenic (vitamin B5), 4% RDI kali, 1g protein, 6% RDI pyridoxine (vitamin B6), 54% RDI vitamin C, 85% RDI vitamin K và 5,6% RDI thiamin (vitamin B1). Bắp cải cũng có thể cung cấp một lượng nhỏ vitamin A và B2 (riboflavin) và sắt.

Ngoài ra, bắp cải còn là một nguồn phong phú các hợp chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin và vitamin C, có tác dụng bảo vệ các tế bào chống lại thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Đặc biệt, bắp cải xanh khi tiêu thụ thường xuyên sẽ mang lại lợi ích chống viêm hiệu quả.