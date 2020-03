Mách chị em cách ăn bí đao giúp da dẻ trắng mịn hồng hào, giảm cân hiệu quả

Bí đao hay còn gọi là bí xanh, bí phấn vốn thuộc họ bầu bí. Đây là một loại quả được dùng như rau tươi, chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Trong bí đao, thành phần chủ yếu là nước. Bí đao không chứa lipid. Trong 100mg bí đao chứa khoảng 0,4g protid, 2,4g glucid, 19 mg canxi, 12 mg photpho, 0,3 mg sắt và nhiều loại vitamin như Caroten, B1, B2, B3, C...

Do đó, không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, bí đao còn có nhiều công dụng trong chữa bệnh và làm đẹp . Từ xưa, bí đao đã được ghi trong các phương thuốc bí truyền dưỡng nhan của các cung phi, mỹ nhân. Theo y học cổ truyền , bí đao thường được dùng đđiều trị về các bệnh lý hô hấp có ho và khạc đờm do nhiệt, bệnh tiểu đường, triệu chứng phù do bệnh thận, bệnh gan, phù khi mang thai ...