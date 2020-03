Mập đến mấy cũng giảm ngay 3-5kg trong 10 ngày nhờ ăn bí đỏ đúng cách

Đặc biệt, bí đỏ còn rất tốt cho việc giảm cân. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, 1 bát bí đỏ chỉ chứa 80g calo và 16g chất xơ. Lượng chất xơ này không chỉ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn mà còn làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó giảm thiểu nguy cơ tích tụ mỡ thừa và tăng cân.

Đặc biệt, bí đỏ còn chứa vitamin T – Carnitine tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, thúc đẩy quá trình phát triển cơ bắp, rất tốt cho những người muốn tăng cân.

Ngày 1



Sáng: 1 bát cháo bí ngô

Trưa: 1/2 bát bí ngô hấp nghiền, 1 đĩa rau trộn trái cây.

Tối : 1 bát bí đỏ hầm.

Ngày 2

Sáng: 1/2 bát cháo bí ngô, 1 quả dưa chuột.

Trưa: 1 bát bí ngô xào tỏi.

Tối: 1 bát cháo bí đỏ nấu với thịt gà.



Ngày 3



Sáng: 1 bát cháo bí ngô.

Trưa: 1 bát súp bí ngô với cá, rau.

Tối: 1 bát salad bí ngô, dứa, rau.

Ngày 4:

Sáng: 1 bát bí ngô hầm rau.

Trưa: 1 bát bí ngô nấu chín, 1 đĩa rau luộc, 1 quả trứng.

Tối: 1 quả táo.



Ngày 5



Sáng: 1 bát cháo bí ngô + rau.

Trưa: 1 súp bí ngô, 1 bát thịt viên hấp.

Tối: 1 bát bí ngô hấp, 1 đĩa hoa quả ít ngọt.



Ngày 6



Sáng: 1 bát salad bí ngô + rau.

Trưa: 1 bát cháo bí ngô + cá rau.

Tối: 1 quả táo.

Ngày 7

Sáng: 1 bát cháo bí ngô hạnh nhân.

Trưa: 1 bát salad rau, 1 bát bí ngô, 1 đĩa trái cây ít ngọt và hạt bí ngô.

Tối: 1/2 kg phô mai.



Chỉ nên áp dụng thực đơn giảm cân bằng bí đỏ trong 2 tuần. Hạn chế ăn vặt, chỉ nên ăn rau xanh hoặc những loại củ, quả ít calo.

Hạn chế ăn buổi tối, tốt nhất nên ăn trước khi đi ngủ 3-4 tiếng.

Nên chế biến món ăn nhạt hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm sữa bí đỏ tăng cân cho người gầy. Nguồn: Feedy.