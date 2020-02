Ăn bưởi theo thực đơn 'thần thánh' này đảm bảo giảm 5cm vòng bụng trong 2 tuần

Bưởi là loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Bưởi là loại quả mọng nước, có vị ngọt chua vừa phải nên rất dễ ăn. Không những thế, bưởi còn có tác dụng thanh nhiệt, giảm cân hiệu quả.

Thực tế, một quả bưởi khoảng 128 g chứa 73% Vitamin C , 24% vitamin A, 6% chất xơ 1.4g, 5% kali 177.92mg, 3% carbohydrates 10.3g, 2% canxi và 1% sắt. Trong đó, một quả bưởi hồng hoặc đỏ chứa khoảng 104 calo, bưởi trắng là 78 calo; một cốc nước ép bưởi thì chứa 96 calo.

Ảnh minh họa.

Do đó, bưởi chứa lượng calo thấp nhưng hàm lượng dinh dưỡng lại rất cao. Bưởi chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin B5 và chất xơ, folate, kali, ít chất béo bão hòa và thậm chí không chứa cholesterol. Bởi vậy, ăn bưởi có giảm cân, thậm chí còn là phương pháp giảm cân rất an toàn, hiệu quả.