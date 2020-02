Lấy lại eo thon cùng làn da đẹp không tì vết nhờ thực đơn giảm cân từ cà chua

Quả cà chua căng mọng, đỏ tươi không chỉ đẹp mắt mà còn chứa nhiều vitamin cùng các khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, K và kali. Cà chua còn có lượng chất xơ dồi dào nhưng lại ít kcal, giúp người ăn nhanh no mà no lâu, từ đó hạn chế việc ăn vặt.