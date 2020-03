Uống cà phê theo cách này, giảm 4-5kg/tuần là điều vô cùng đơn giản

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết, ca cao và hạt lanh đều có hiệu quả trong việc giảm cân. Cả ca cao và hạt lanh chứa hàm lượng calo cực thấp, khi tiêu thụ sẽ tăng cảm giác no, ngăn chặn cảm giác thèm ăn, tăng cường quá trình trao đổi chất và độ nhạy insulin, giúp cơ thể hấp thu toàn vẹn chất dinh dưỡng, chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng mà không hề tích lũy chất béo.

Đặc biệt, ca cao còn chứa nhiều chất xơ hòa tan không gây hiện tượng tích mỡ, cùng lượng protein đặc biệt cực dễ hấp thu có tác dụng đốt cháy mỡ thừa.

Đừng nghĩ cà phê giảm cân mà làm dụng uống nhiều. Thực tế, uống quá nhiều cà phê sẽ khiến thần kinh bị căng thẳng, dẫn đến mất ngủ, khó ngủ, thèm ăn liên tục và dẫn đến tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Do đó, mỗi ngày chỉ uống 1-2 ly cà phê, tốt nhất nên uống buổi sáng, uống ngay sau bữa ăn, không nên uống cà phê vào buổi tối.



Bên cạnh đó, lượng axit trong cà phê còn có thể gây niêm mạc ruột non và kích ứng dạ dày. Uống cà phê khi đói sẽ kích thích dạ dày tiết axit, gây tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích. Bên cạnh đó, uống cà phê không lọc có thể làm tăng cholesterol trong máu, tăng nguy cơ phát triển bệnh tim.

Làm nước detox giảm cân, tiêu mỡ, đẹp da siêu nhanh. Nguồn: Em Đẹp TV.