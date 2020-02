Bí quyết giảm cân bằng cam vừa hiệu quả vừa đẹp da, các nàng đã biết chưa?

Với lượng vitamin C dồi dào, cam là một trong những loại trái cây được tiêu thụ rộng rãi nhất trên toàn thế giới, đặc biệt trong mùa đông. Loại trái cây ngọt ngào vừa phải này chỉ có 65 calo mỗi khẩu phần, trở thành một bữa ăn nhẹ lành mạnh. Đây cũng là một nguyên liệu tuyệt vời cho các món tráng miệng như nước ép trái cây, sinh tố và salad.

Thông thường, các trái cây họ cam quýt thường có lượng calo và carbs thấp, phù hợp với hầu hết các chế độ ăn kiêng. Do đó, cam cũng không ngoại lệ. Cam có vị ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất xơ và được nạp đầy các loại vitamin C cùng khoáng chất, có khả năng đốt cháy chất béo vô cùng hiệu quả.

Quả cam có hàm lượng nước cao, tới 87% là nước. Bởi vậy, tiêu thụ cam giúp cơ thể ngậm nước, làm đẹp da và tóc. Lượng chất xơ trong cam giúp bạn no lâu, hạn chế ăn vặt và tốt cho tiêu hóa. Đặc biệt, lượng vitamin C trong cam có khả năng ngăn ngừa và kiểm soát béo phì. Hơn nữa, lượng dinh dưỡng trong cam còn giúp giảm đau nhức, kiểm soát đường huyết.

Do đó, khi thèm ăn vặt hay đồ ăn ngọt bạn có thể ăn cam hoặc một cốc nước cam thay thế.

Để giảm cân hiệu quả, bạn có thể thêm cam vào chế độ ăn hàng ngày. Ngoài ăn cam trực tiếp, bạn có thể chế biến cam thành nhiều món khác nhau.

Cam và chanh: Chuẩn bị 1 quả cam và 4 quả chanh, rửa sạch gọt vỏ, cắt miếng tùy thích. Cho vào nấu với 500ml nước, khi sôi thì thêm 3 muỗng mật ong, đun với lửa nhỏ thêm 10 phút thì tắt bếp. Chia nước thành 3 lần uống, uống sáng, trưa, tối, trước khi ăn khoảng 1 tiếng.

Thực đơn 1

Sáng: 1 ly nước muối nhạt, 1 quả trứng gà, 1 bát cháo.

Trưa: 1 bát canh cải, 1 con cá, 1 bát cháo.

Chiều đói có thể ăn 1 quả cam hoặc uống 1 ly nước cam.

Tối: 1 bát cơm, 1 bát canh cùng ít thịt, ăn xong 1 tiếng ăn 1 quả cam.

Thực đơn 2

Sáng: 1 quả cà chua, 1 quả trứng luộc, 1 ly nước ép cam.

Trưa: 1 bát canh cà chua, 1 quả cam tươi, 1 bát cơm.

Buổi tối: 1 quả cà chua, 1 quả trứng luộc, 1 ly nước ép cam.



Khi ăn kiêng với cam thì không nên ăn các thực phẩm khác và nên uống nhiều nước. Giữa 2 bữa có thế bổ sung nước trái cây hoặc salad trộn. Áp dụng thực đơn trong 4 ngày, rồi dừng 2 tuần.

