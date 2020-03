Khoai lang và chuối ăn kết hợp theo kiểu này, 1 tuần giảm 3kg là chuyện 'dễ như chơi'

Giảm cân là mục tiêu chung của rất nhiều chị em. Từ lâu, việc giảm cân bằng chuối và khoai lang đều đã được nhiều người áp dụng nhờ cách thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao và an toàn.

Thơm ngon, dễ ăn nhưng lại rất ít calo



Một trong những nguyên nhân hàng đầu để Một trong những nguyên nhân hàng đầu để giảm cân hiệu quả chính là tiêu thụ các loại thực phẩm ít calo. Điều bất ngờ là, cả chuối và khoai lang đều đáp ứng được điều kiện này.

Trung bình, một củ khoai lang chứa lượng tinh bột chỉ bằng 1/3 lượng tinh bột trong cơm trắng và ½ tinh bột trong khoai tây, vô cùng ít chất béo, 18,443 IU vitamin A, 3mg vitamin C, 0.3mg vitamin B6, 3,9g chất xơ, 438mg kali, 32mg magie, 39mg calcium... Bởi vậy, khoai lang là nguồn thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng giảm cân.



Khoai lang chính là nguồn tinh bột vô cùng tốt cho những người tập gym. Trung bình trong 100g khoai lang có chứa 86 calo, 26g tinh bột và 9g chất xơ. Trong 26g tinh bột ở khoai lang thì có 9g tinh bột đơn giản, còn lại là tinh bột phức hợp. Lượng tinh bột đơn giản này sẽ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra, lượng tinh bột phức hợp sẽ tiêu hóa chậm rãi, giúp bạn no lâu, hạn chế thèm ăn vặt và duy trì mức đường huyết ổn định.



Ngoài Ngoài khoai lang , chuối cũng là lựa chọn yêu thích của những người tập gym. Chuối có đủ 3 nhóm dinh dưỡng quan trọng với những người tập gym gồm: tinh bột, chất đạm và vitamin cùng khoáng chất. Trung bình một quả chuối chứa khoảng 100-120 calo, 30g tinh bột bao gồm phức hợp nhiều loại đường như sucrose, fructose và glucose, 3g chất xơ cùng lượng kali dồi dào.



Tiêu thụ chuối thường xuyên giúp tăng tốc độ chuyển hóa, đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo thừa và chất béo trong cơ thể. Lượng kali trong chuối còn giúp các cơ hoạt động hiệu quả, giảm khả năng bị Tiêu thụ chuối thường xuyên giúp tăng tốc độ chuyển hóa, đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo thừa và chất béo trong cơ thể. Lượng kali trong chuối còn giúp các cơ hoạt động hiệu quả, giảm khả năng bị chuột rút khi luyện tập.



Thực đơn giảm cân bằng chuối và khoai lang



Nguyên tắc giảm cân bằng chuối và khoai lang



Để có kết quả nhanh và tốt nhất, bạn nên tính kỹ việc ăn khoai lang và chuối sao cho phù hợp. Nên tính toán kỹ lượng calo tiêu thụ so với lượng calo tập luyện, điều chỉnh sao cho lượng "calo in" luôn luôn nhỏ hơn lượng "calo out".



Thay thế nguồn tinh bột trong bữa ăn chính bằng khoai lang: Thay vì ăn cơm hoặc bún, miến, mỳ gạo... bạn có thể dùng khoai lang để thay thế cho nguồn tinh bột này. Không chỉ giúp bạn no lâu như khi ăn cơm, tiêu thụ khoai lang khiến cơ thể nạp vào ít calo và chất béo hơn.



Các bữa phụ dùng chuối: Các bữa ăn nhẹ sẽ giúp mức năng lượng của cơ thể luôn đầy ắp, và chuối chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Ăn chuối trực tiếp, chế biến thành sinh tố, salad để thưởng thức giúp bạn không bị đói và không thừa calo.



Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và chuối vô cùng đơn giản



Bữa sáng: 1 củ khoai lang, 1 quả trứng luộc, 1 cốc sữa tươi không đường.



Ăn khoai lang buổi sáng rất dễ tiêu hóa, thân thiện với dạ dày, không "ép" dạ dày phải làm việc quá sức sau một đêm dài nghỉ ngơi. Lưu ý: Buổi sáng không nên ăn chuối, đặc biệt khi đói vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Ăn khoai lang buổi sáng rất dễ tiêu hóa, thân thiện với dạ dày, không "ép" dạ dày phải làm việc quá sức sau một đêm dài nghỉ ngơi. Lưu ý: Buổi sáng không nên ăn chuối, đặc biệt khi đói vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày và hệ tiêu hóa.



Bữa trưa: 1 củ khoai lang, 1/2 bát cơm, 100g ức gà luộc, 1 bát bông cải xanh.



Để cắt giảm lượng thực phẩm tiêu thụ, nên ăn 1-2 củ khoai lang trước bữa ăn. Đến khi quen dần, hãy thay thế khoai lang cho cơm trắng để tăng cường hiệu quả giảm cân.

Bữa chiều: 1 củ khoai lang, 1-2 quả chuối.



Khi ăn kiêng chưa quen, chị em sẽ rất dễ bị đói. Bữa ăn bổ sung lúc chiều sẽ làm đầy dạ dày, cung cấp thêm năng lượng để duy trì hoạt động trong ngày.



Bữa tối: 1 củ khoai lang, 1 đĩa salad ức gà.



Bữa tối không nên tiêu thụ quá nhiều thực phẩm vì có thể gây áp lực lên dạ dày. Sau bữa tối khoảng 1 tiếng, nên ăn thêm 1 quả chuối để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa.



Lưu ý:



Cần nghiêm túc áp dụng thực đơn này trong 1 tuần để có hiệu quả. Không ăn bánh chuối, khoai lang chiên hay chuối chiên bởi chúng nhiều dầu mỡ, chất béo. Tốt nhất chỉ ăn khoai lang luộc, nướng, ăn chuối trực tiếp hoặc trộn salad, sữa chua không đường, sinh tố (không cho sữa) để thưởng thức.



Một ngày bạn có thể ăn trên 2 củ khoai lang nhưng chỉ nên tiêu thụ 1-2 quả chuối, không ăn chuối khi đói.



Nên kết hợp với chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tập Nên kết hợp với chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thường xuyên.

