Da đẹp dáng xinh chỉ nhờ thực đơn thần kỳ từ đu đủ, các nàng đã biết chưa?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình một quả đu đủ nhỏ khoảng 153gr chứa 59 calo, 15gr carbohydrate, 3gr chất xơ, 1gr protein, 157% RDI vitamin C, 33% RDI vitamin A, 14% RDI folate (vitamin B9) và 11% RDI kali. Bên cạnh đó, đu đủ còn giàu canxi, magie và vitamin B1, B3, B5, E và K.

Dưới đây là một số lợi ích của đu đủ khiến nó trở thành một loại trái cây lý tưởng để giảm cân:

Chất xơ: Lượng chất xơ dồi dào trong đu đủ rất tốt cho tiêu hóa, giúp bạn no lâu và hạn chế việc ăn vặt. Đó là lý do tại sao những người muốn giảm cân nên tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ.



Chống viêm: Đu đủ là một loại trái cây rất giàu chất chống oxy hóa - papain - giúp chống viêm trong cơ thể. Các nghiên cứu khoa học đã kết luận, viêm có thể cản trở quá trình giảm cân.



Hỗ trợ giải độc: Các chất xơ tự nhiên có trong đu đủ giúp giải độc hệ thống và làm sạch ruột kết.

Giúp tăng cường hấp thu protein: Đối với những người có vấn đề về axit dạ dày thấp, papain có trong đu đủ giúp tiêu hóa thịt và hấp thụ protein từ thịt. Protein là vua của các chất dinh dưỡng khi nói đến chất béo và giảm cân.



Chống nhiễm trùng: Một số bệnh tự miễn dịch có thể phá vỡ các chức năng cơ thể bình thường và có thể gây tăng cân. Sự hiện diện của các chức năng chống virus và chống ký sinh trùng trong đu đủ giúp chống lại các bệnh và nhiễm trùng.



Cách ăn đu đủ để giảm cân hiệu quả nhất cho các nàng



Để có kết quả tối đa, những người muốn giảm cân nhanh chóng nên tiêu thụ đu đủ trong bữa sáng và các bữa ăn nhẹ, giữa bữa trưa và bữa tối. Đối với bữa sáng, thêm đu đủ với một nguồn protein chất lượng tốt và một lượng nhỏ chất béo lành mạnh. Ăn đu đủ như một bữa ăn nhẹ lành mạnh sau bữa trưa sẽ giúp bạn no lâu hơn. Điều này cũng giúp bạn dễ dàng chống lại cơn đói sau bữa tối.

Đối với bữa sáng, bạn có thể ăn một bát đu đủ hoặc mộ cốc sinh tố. Đu đủ cũng có thể kết hợp với một số loại rau xanh thành món salad thơm ngon hoặc với một số loại trái cây theo mùa để thành món salad hoa quả.



Nếu muốn thử hiệu quả của đu đủ, bạn có thể áp dụng thực đơn ăn kiêng trong 3 ngày. Thực đơn này nên được áp dụng lặp đo lặp lại trong vài tháng liền để giảm cân và cải thiện tiêu hóa, giải độc cơ thể.



Thực đơn ăn kiêng bằng đu đủ



Bữa sáng: Một ly sữa hạnh nhân pha loãng hoặc nước bột yến mạch giúp bạn cung cấp chất xơ cho cả ngày. Nghỉ ngơi 30 phút rồi thường thức một đĩa salad đu đủ. Đây chính là một cách bổ dưỡng và lành mạnh nhất để bắt đầu một ngày mới.

Bữa trưa: Vào ngày đầu tiên, hãy ăn salad ngũ cốc nguyên hạt có chứa cà chua, rau bina, ô liu, tỏi với một ít muối và chanh. Bạn có thể dùng món này với cơm. Sau đó, uống 1 cốc nước ép đu đủ. Vào ngày thứ 2, bạn có thể ăn một ít rau nướng như cà tím đi kèm với rau bina. Uống một ly nước ép đu đủ sau đó.



Bữa ăn nhẹ giữa ngày: Lấy một quả đu đủ cỡ vừa và cắt thành 2 miếng. Lấy một nửa quả đu đủ và hai lát dứa, xay lẫn với nhau để tạo thành một hỗn hợp mịn. Thưởng thức cốc sinh tố này như một món ăn nhẹ.



Lưu ý khi giảm cân bằng đu đủ:



Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng đu đủ. Năm 2002, một nghiên cứu dựa trên động vật cho thấy có thể có mối tương quan giữa đu đủ chưa chín và quả chín với các vấn đề liên quan đến sinh đẻ. Dù vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định điều này, nhưng cẩn thận bao giờ cũng quan trọng hơn.



Nếu bạn bị tiểu đường hoặc hạ đường huyết đang dùng thuốc, lượng papain trong trái cây có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn xuống mức nguy hiểm. Papain cũng là một chất làm loãng máu, vì vậy bất cứ ai đã dùng loại thuốc này nên thận trọng khi ăn chúng.

