Ăn dứa theo cách này 3 ngày giảm 3kg là chuyện dễ như chơi, các nàng đã thử chưa?

Ăn dứa có giảm cân không?



Dứa là loại trái cây chứa nhiều nước có khả năng lợi tiểu. Bên cạnh đó, dứa còn rất giàu chất xơ, có lợi cho tiêu hóa, tăng khả năng thanh lọc độc tố cho cơ thể.



Đặc biệt, Đặc biệt, quả dứa còn chứa vô cùng ít calo. Chất xơ trong dứa giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbonhydartes, từ đó tăng cường quá trình chuyển hóa năng lượng, ngăn ngừa việc tích tụ chất béo trong cơ thể. Dứa còn chứa một loại enzyme đặc biệt có khả năng chống viêm, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Ảnh minh họa.



Các cách ăn dứa giảm cân hiệu quả



Với những lý do ở trên, dứa là một thực phẩm được nhiều chị em lựa chọn cho việc Với những lý do ở trên, dứa là một thực phẩm được nhiều chị em lựa chọn cho việc giảm cân . Khoa học cũng chứng minh, giảm cân bằng dứa là phương pháp giảm cân nhanh và hiệu quả.



Để giảm cân bằng dứa, cách tốt nhất là ăn dứa tươi cắt miếng. Ăn dứa trước bữa ăn 45 phút, không ăn khi đói hay sau khi ăn cơm. Nếu ăn sau bữa ăn thì nên ăn cách 30 phút.



Ngoài ăn dứa trực tiếp, bạn có thể uống nước ép dứa, ăn salad dứa hoặc kết hợp dứa với các loại thực phẩm khác để thành món sinh tố thơm ngon như: sinh tố chuối dứa, sinh tố xoài dứa, sinh tố dứa sữa chua...



Thực đơn giảm cân bằng dứa giảm 3kg trong 3 ngày



Nếu muốn giảm cân cấp tốc, chị em có thể áp dụng Nếu muốn giảm cân cấp tốc, chị em có thể áp dụng Thực đơn giảm cân bằng dứa trong 3 ngày dưới đây:



Bữa sáng

Ảnh minh họa.



3 lát dứa

1 hộp sữa chua không đường

150gr cháo yến mạch



Bữa phụ lúc 9-10h sáng



1 cốc nước ép dứa nguyên chất

1 quả trứng luộc

1 lát bánh mì đen



Bữa trưa



1 khúc cá nướng hoặc thịt gà (không da)

1 đĩa rau luộc

100g dứa (ăn sau nữa ăn 30 phút)

Lưu ý: Không ăn cơm và nên uống nhiều nước.



Bữa phụ lúc 4h chiều



1 cốc dứa ép

1 bát dứa thái hạt lựu trộn cùng sữa chua không đường.



Bữa tối



1 bát salad rau quả, thịt gà nạc trộn với dứa.

Ăn trước 7h tối.



Những điều cần chú ý:



Nên tuân thủ đúng theo thực đơn trên trong 3 ngày. Sau đó, có thể quay lại chế độ ăn uống bình thường nhưng vẫn hạn chế tinh bột, chất béo, đồ ăn chiên rán và nên ăn nhiều rau.



Không tiêu thụ đồ hộp, thức ăn sẵn.



Uống nhiều nước, tối thiểu 2 lít/ngày.



Phương pháp giảm cân này không dành cho những người có bệnh về đường tiêu hóa và Phương pháp giảm cân này không dành cho những người có bệnh về đường tiêu hóa và dạ dày

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn Cách làm 4 loại nước ép giúp đốt cháy chất béo. Nguồn: Feedy.



Thùy Nguyễn (t/h)