Đánh bay 5kg/tuần nhờ thực đơn 'vàng' từ dưa chuột

Ngoài ra, dưa chuột còn không có chất béo và lá một loại quả ít calo, là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân an toàn và khỏe mạnh. Trung bình trong 100g dưa chuột chứa 95g nước, 16 calo, 0,1g chất béo, 0,7g chất xơ cùng nhiều hóa chất thiết yếu khác. Hai thành phần chính là chất xơ và nước, ăn dưa chuột sẽ mang đến cho bạn cảm giác no lâu, thỏa mãn và thoải mái vô cùng.



Bữa sáng:

2 lạng dưa chuột thái mỏng + sữa chua không đường ít béo. Nếu thấy đói, có thể ăn thêm một quả đảo hoặc táo.

Bữa trưa:

1 đĩa salad dưa chuột + 1 bánh mì ngũ cốc + 2 quả trứng

hoặc: 2 củ khoai lang + 150gr cá thu (hoặc 1 lạng thịt trắng) + 2 quả dưa chuột

Lưu ý: Cá thu và trứng luộc cắt miếng, thịt trắng có thể trộn salad cùng dưa chuột thêm sốt ít béo. Nếu đói, có thể ăn thêm các bữa phụ gồm hoa quả ít ngọt, sữa chua không đường và rau xanh.

Bữa tối:

300g hoa quả ít đường + 1 quả dưa chuột.

Ngoài ăn dưa chuột trực tiếp, bạn có thể chế biến sinh tố dưa chuột để ăn nhẹ.

Your browser does not support HTML5 video.

Làm nước ép đẹp da giảm cân mỗi ngày.