Thực đơn giảm cân bằng dưa chuột lấy lại vóc dáng và làn da trắng sáng tự nhiên chỉ sau 7 ngày

Dưa chuột có nhiều đặc tính chống viêm, khoáng khuẩn, rất tốt cho việc làm sạch da, trị mụn . Ăn đều đặn 10g dưa chuột mỗi ngày còn giúp đánh bay bọng mắt, giảm ngứa do Dị ứng trên da. Những người bị sốt khi ăn dưa chuột còn rất tốt cho Sức Khỏe



Đặc biệt, dưa chuột chính là "thần dược" giảm cân tự nhiên. Với lượng nước và chất xơ dồi dào nhưng lại ít calo và chất béo, tiêu thụ loại thực phẩm này giúp bạn nhanh no và no lâu, từ đó hạn chế việc thèm ăn cũng như ăn vặt.



Gợi ý thực đơn giảm cân bằng dưa chuột đơn giản



Bữa sáng: 1 lát bánh mì nướng (kèm mứt trái cây tự nhiên) + 1 quả dưa chuột + 1 trà nóng/trà gừng.



Bữa trưa: 1 bánh mì trứng + ức gà + sinh tố dưa hấu/chanh leo/táo...



Bữa tối: 1/2 bát cơm trắng nhỏ + salad dưa chuột + thịt gà/cá kho.



Những món ăn giảm cân bằng dưa chuột đơn giản tại nhà



Sinh tố dưa chuột



Chuẩn bị nguyên liệu



1 quả dưa chuột

1 nắm rau chân vịt

1 quả táo

20 gr hạnh nhân (óc chó, đậu gà…)

1 ít gừng



Cách làm: Cho tất cả hỗn hợp vào xay đến khi nhuyễn rồi thưởng thức luôn. Có thể cho thêm ít nước khi xay.



Salad dưa chuột



Chuẩn bị nguyên liệu



2 quả dưa chuột

1 quả cà rốt nhỏ

Rau mùi



Cách làm



Dưa chuột rửa sạch, nạo vỏ rồi thái miếng.

Cà rốt gọt bỏ vỏ, thái lát nhỏ. Rau mùi nhặt rửa sạch, cắt nhỏ.

Trộn tất cả nguyên liệu lại, thêm bột canh, nước chanh và đường rồi thưởng thức.



Hỗn hợp dưa chuột, chanh và dứa



Chuẩn bị nguyên liệu



2 quả dưa chuột

2 quả chanh

1 quả dứa



Cách làm



Chanh tươi và dưa chuột rửa sạch, dứa bỏ vỏ và mắt.

Cắt tất cả nguyên liệu thành lát mỏng, cho vào bình thủy tinh đổ ngập nước.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và uống dần.



Nộm dưa chuột ức gà



Chuẩn bị nguyên liệu



1 quả dưa chuột

1 miếng ức gà

½ củ hành tây

2 cây tỏi tây

Tỏi, gừng, lá nguyệt quế

Mù tạt, nước tương, nước chanh, giấm gạo, mật ong



Cách làm



Ức gà rửa sạch, cho nồi luộc cùng 5 tép tỏi đã bóc vỏ và 1 lát gừng, 1 cây tỏi tây, 2 lá nguyệt quế.

Gà chín vớt ra, dùng tay xé nhỏ.

Dưa chuột ngâm nước muối 15 phút, rửa sạch, sau đó bỏ hạt thái mỏng.

Thêm 1/2 thìa muối, trộn đều 15 phút để dưa chuột ra nước, dùng tay bóp nhẹ.

Hành tây bóc vỏ, thái mỏng, ngâm nước lạnh 15 phút để giảm bớt độ hăng.

Cho 1 thìa mật ong, 1 thìa nước tương, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa giấm gạo, 2 thìa mù tạt vào rang cùng với 1 chén vừng giã nát.

Cho thịt gà, dưa chuột, hành tây vào bát to, rưới hỗn hợp đã pha chế vào. Trộn đều nguyên liệu, để khoáng 15 phút.



Lưu ý khi giảm cân bằng dưa chuột



Không nên ăn kèm dưa chuột với đậu phộng, không kết hợp dưa chuột với cần tây, cà chua, rau cải hay mướp đắng.

Không ăn dưa chuột khi đói bụng.

Làm nước ép đẹp da giảm cân mỗi ngày.