 Giảm cân bằng dưa hấu ngay tại nhà, đánh bay hoàn toàn mỡ thừa trong 1 tuần

Dưa hấu - thực phẩm giảm cân, làm đẹp lý tưởng

Dưa hấu là loại quả thanh mát, không độc, có tác dụng giải nhiệt, dễ ăn và được nhiều người yêu thích. Loại quả này rất giàu sắt, photpho và magie, giúp loại bỏ cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp ổn định huyết áp, thúc đẩy gan và thận hoạt động, giúp da dẻ mềm mại và cơ bắp rắn chắc hơn.

Thành phần chính của dưa hấu là nước (94%) và cực ít calo, dù có ăn cả ngày cũng không lo béo. Nhờ lượng nước dồi dào, nhiều chất xơ nhưng ít đường, ăn dưa hấu giúp bạn nhanh no, no lâu, khống chế cảm giác thèm ăn. Từ đó, bạn sẽ hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm khác nhưng vẫn cung cấp được lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, dưa hấu còn rất giàu citrulline - một loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Dưa hấu cũng chứa nhiều vitamin A, C và lycopene, tiêu thụ thường xuyên sẽ giúp da trắng mịn, làm chậm quá trình lão hóa.



Thực đơn giảm cân bằng dưa hấu trong 1 tuần





Để thêm dưa hấu vào công cuộc giảm cân, ngoài cách đơn giản nhất là ăn dưa hấu trực tiếp, bạn có thể chế biến dưa hấu thành nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau.

Nước ép dưa hấu: Ép dưa hấu rồi cho vào tủ lạnh uống trong ngày, dùng khi cảm thấy khát hoặc đói.

Dưa hấu ướp lạnh: Cắt dưa hấu thành miếng vừa ăn, cho vào tủ ướp lạnh, khi dùng có thể kèm thêm muối là đã có ngay món ăn vặt ngon miệng.

Ảnh minh họa.

Dưa hấu và trà: Vừa uống trà vừa ăn dưa hấu là cách giảm cân đơn giản, lại giúp giảm nhiệt trong những ngày oi bức.

Dưa hấu và cà chua: Cà chua bỏ vỏ và hạt, chần qua nước sôi và ép cùng dưa hấu và dùng hàng ngày, vừa giải nhiệt vừa giúp giảm cân.

Dùng thực đơn giảm cân bằng dưa hấu cho bữa sáng, tuyệt đối không được nhịn ăn sáng nếu muốn giảm cân lành mạnh. Trong các bữa chính, uống một cốc nước ép dưa hấu và cà chua trước bữa ăn. Sau 6 giờ chiều, nếu thấy đói hoặc thèm ăn, ăn một vài miếng dưa hấu ướp lạnh.



Trước và sau khi tập luyện, uống 1 ly nước ép dưa hấu giúp tốc độ giảm cân sẽ tăng lên rất nhiều. Kiên trì thực hiện thực đơn giảm cân bằng dưa hấu trong 1 tuần kết hợp với



Tuy nhiên, trước khi theo chế độ giảm cân này, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế. Phụ nữ Trước và sau khi tập luyện, uống 1 ly nước ép dưa hấu giúp tốc độ giảm cân sẽ tăng lên rất nhiều. Kiên trì thực hiện thực đơn giảm cân bằng dưa hấu trong 1 tuần kết hợp với thể dục thể thao 30 phút một ngày, cân nặng ít nhất sẽ giảm được 1,5-2kg ngay trong tuần đầu tiên.Tuy nhiên, trước khi theo chế độ giảm cân này, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế. Phụ nữ mang thai , trẻ em, những người gặp vấn đề về gan và có hệ miễn dịch kém cần tránh chế độ ăn này.





Chế độ ăn kiêng giảm cân bằng dưa hấu không có nghĩa bạn chỉ ăn dưa hấu mà thôi. Bạn cần áp dụng chế độ ăn uống cân bằng với đủ protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate. Sau khi giảm cân thành công, bạn vẫn phải duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì cân nặng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm Sinh tố dưa hấu sữa chua. Nguồn: Feedy VN

Xem thêm: Mách chị em mẹo ăn socola giảm cân vô cùng hiệu quả



Thùy Nguyễn (t/h)