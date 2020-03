'Đốt' sạch mỡ thừa vòng eo chỉ trong 1 tuần chỉ nhờ loại gia vị giá rẻ như cho trong nhà bếp

Gừng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ, có khả năng chữa nhiều loại bệnh như viêm nhiễm, thấp khớp, đau nhức, sưng tấy, huyết áp, tim mạch... Gừng còn có tác dụng giảm đau do kinh nguyệt, điều trị chuột rút , cải thiện tiêu hóa, giữ ấm cơ thể và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Hàm lượng gingerol và shogaol trong gừng giúp quá trình phân hủy chất béo, ngăn cản chất béo tự nhiên phát triển. Do có tính nóng, khi gừng tiếp xúc với da sẽ tạo ra nhiệt hóa lỏng mỡ, giúp tiêu diệt mỡ nhanh hơn. Thêm gừng vào trà uống mỗi ngày giúp kích thích việc sản xuất ra các axit, đảm bảo hấp thụ thức ăn dễ dàng hơn.



Giảm cân bằng trà gừng

Chuẩn bị nguyên liệu: 100gr gừng, 2 lít nước sạch.

Cách làm: Gừng rửa sạch (nên chọn củ gừng ta, nhỏ), cạo vỏ rồi thái lát mỏng. Cho nước vào đun sôi, thêm gừng rồi hạ nhỏ lửa trong 15 phút rồi tắt bếp.

Dùng trà gừng/nước gừng uống hàng ngày thay cho nước lọc. Nếu không muốn uống nguội thì có thể cho vào ấm giữ nhiệt để dùng dần.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 củ gừng, 500ml nước nóng, 60g lá bạc hà.

Cách làm: Gừng rửa rồi cạo sạch, thái lát mỏng. Thả gừng vào nước nóng, thêm bạc hà và ít bột đậu khấu. Khoảng 30 phút sau, lọc bỏ bã là có thể dùng.

Nếu muốn, có thể thêm chanh hoặc nước cam vào trà. Tuy nhiên, không nên cho đường, nếu thèm ngọt có thể cho thêm một chút mật ong.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 củ gừng, trà xanh, 1 quả chanh, 1 ít mật ong.

Cách làm: Gừng rửa rồi cạo sạch, thái lát mỏng. Pha trà xanh như bình thường, sau đó thêm gừng thái lát hoặc đã bào nhỏ, thêm chút mật ong và 1 lát chanh tươi là có thể thưởng thức.

Trà gừng với trà xanh có thể uống trước khi tập thể dục sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ đốt cháy chất béo và calo, giúp bạn tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng.

Lưu ý khi giảm cân bằng gừng:

Uống đủ 1 lít nước gừng mỗi ngày.

Uống 2 lít nước lọc mỗi ngày.

Áp dụng việc uống trà với tập luyện thể dục thường xuyên, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, ngủ nghỉ đúng giờ.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm Mứt gừng. Nguồn: Feedy.