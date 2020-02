Thực đơn giảm cân siêu tốc từ khoai lang giúp bạn 'đánh bay' 3kg mỡ thừa chỉ trong 1 tuần

Trung bình, một củ khoai lang chứa khoảng 2,6g tinh bột (bằng 1/3 lượng tinh bột trong cơm trắng và ½ tinh bột trong khoai tây), ít chất béo, 18,443 IU vitamin A, 3mg vitamin C, 0.3mg vitamin B6, 3,9g chất xơ, 438mg kali, 32mg magie, 39mg calcium... Bởi vậy, khoai lang là một thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Để có thể hấp thu trọn vẹn các chất dinh dưỡng có trong khoai lang, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, nên ăn hoặc chế biến khoai ngay khi được đào lên. Nếu càng để lâu, lượng nước và khoáng chất giảm trong khi lượng đường tăng, lượng tinh bột bị biến đổi… không còn tốt cho sức khỏe.



Về việc giữ lại các chất dinh dưỡng khi chế biến khoai lang, sẽ không thành vấn đề nếu bạn nướng, quay, hấp hoặc luộc khoai. Khoai lang chứa nhiều phytonutrients khác nhau, các hợp chất được sản xuất bởi thực vật có lợi cho sức khỏe của con người - từ phenol đến carotenoids và chất chống oxy hóa.

Các phương pháp nấu ăn khác nhau có tác dụng khác nhau đối với các chất dinh dưỡng này. Ví dụ, hấp giúp bảo quản các hợp chất phenolic, trong khi đun sôi tốt hơn để giữ lại các carotenoids và nướng lại có thể giữ lại anthocyanin. Nếu bạn muốn giữ được nhiều dinh dưỡng, chế biến khoai để nguyên vỏ giúp giữ lại các chất carotenoids và vitamin C



Thực đơn giảm cân bằng khoai lang trong 1 tuần có thể chia thành 3 giai đoạn. Nếu áp dụng nghiêm túc, bạn có thể giảm tới 3kg/tuần.

Ăn 1 củ khoai lang vào bữa sáng, kèm thêm các loại hoa quả khác như nho, dâu tây, việt quất hoặc thêm 1 hộp sữa chua, nửa ly sữa tách béo không đường. Bữa trưa và tối ăn bình thường nhưng giảm chất béo, tinh bột và đường; tăng rau của quả, thị nạc, thịt đỏ và trứng.

Bữa sáng và bữa tối ăn khoai lang kèm thêm rau củ luộc; không ăn thịt cá. Bữa trưa ăn cơm hoặc bánh mì nhưng lượng tiêu thụ ít đi. Ngoài 3 bữa chính, cứ cách 3 tiếng lại thêm 1 bữa nhẹ bằng các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó... hoặc các loại quả tươi như dưa chuột, cam, táo, bưởi...

Qua 5 ngày đầu, cơ thể đã quen dần thì thay thế cả 3 bữa bằng khoai lang, kèm thêm ức gà, thịt nạc và rau củ luộc. Bạn cũng có thể ăn thêm hoa quả (ít ngọt) trong các bữa phụ.

Để giảm cân tốt hơn, nên ăn khoai lang trắng thay vì khoai lang tím. Không luộc hoặc hấp khoai quá chín sẽ làm mất chất dinh dưỡng; không ăn khoai sống vì nó có nhiều vi khuẩn; tránh ăn khoai lang nướng than bởi khói bụi rất mất vệ sinh, tạo cơ hội cho nhiều vi khuẩn đi vào cơ thể.

Không ăn các món khoai lang chiên, xào... vì sẽ khiến bạn khó tiêu, tích mỡ trong cơ thể. Có thể kết hợp khoai với rau xanh và các thực phẩm lành mạnh khác.

Nếu bị vàng da do thừa vitamin A, bạn nên cắt giảm lượng khoai lang tiêu thụ. Không ăn khoai lang cùng quả hồng, rất hại dạ dày

Để giảm cân hiệu quả và tăng cường sức khỏe, áp dụng thực đơn giảm cân bằng khoai lang kết hợp với tập luyện, ngủ nghỉ khoa học, uống nước phù hợp.

