Khoai lang và trứng: Bộ đôi 'thần thánh' trong chế độ giảm cân cấp tốc

Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng không chỉ thơm ngon, an toàn mà còn được nhiều chị em kiểm nghiệm là vô cùng hiệu quả.

"Cặp đôi hoàn hảo" trong việc lấy lại vóc dáng



Giảm cân bằng Giảm cân bằng khoai lang và trứng là một thực đơn ăn kiêng vô cùng khoa học. Khoai lang khi kết hợp với trứng sẽ giúp việc đánh bay mỡ thừa nhanh chóng hơn, sớm lấy lại vóc dáng thon gọn nhưng lại không khiến cơ thể bị thiếu chất. Nhiều chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng cũng khẳng định, khoai tây và trứng chính là 2 loại thực phẩm nên bổ sung nhất vào chế độ ăn uống cho người thừa cân và béo phì.

Thực tế, khoai lang rất giàu chất xơ, loại chất này cực kỳ tốt cho tiêu hóa. Cũng nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào khiến bạn cảm thấy no lâu khi ăn khoai lang, từ đó hạn chế đói bụng và ăn vặt, giảm lượng tiêu thụ các loại thực phẩm khác. Đặc biệt, khoai lang giúp bạn nhanh no những lại vô cùng ít chất béo và calo. Trung bình 100gr khoai lang chỉ chứa từ 80 đến 100 calo. Do đó, nếu không thêm khoai lang vào chế độ giảm cân chính là một sai lầm đáng tiếc.



Bên cạnh khoai lang, trứng cũng là một lựa chọn hàng đầu với những người muốn ăn kiêng. Trứng gà rất dồi dào các loại vitamin như vitamin A, B1, B6, B12, D, E, K và các khoáng chất thiết yếu như canxi, kẽm, sắt, magie cùng các axit amin cần thiết. Các hợp chất vô cơ này có vai trò hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tạo điều kiện để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Bổ sung trứng vào chế độ ăn uống sẽ cung cấp cho cơ thể các loại vitamin, khoáng chất và lượng protein dồi dào.

Trứng gà và đặc biệt là trứng gà luộc là lựa chọn hàng đầu cho những người muốn giảm cân cấp tốc. Tiêu thụ trứng gà thường xuyên và đúng cách giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo hiệu quả. Chế độ giảm cân bằng trứng đã trở thành "phao cứu sinh" cho rất nhiều chị em. Đây là chế độ ăn kiêng giàu protein nhưng rất ít calo, giúp bạn nhanh no nhưng no lâu, hạn chế thèm ăn và ăn vặt.





Từ những lý do trên, khoai lang và trứng chính là một sự kết hợp hoàn hảo trong quá trình giảm cân, lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, để có thể lên được Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng lại không hề đơn giản một chút nào.



Lấy lại vóc dáng trong 5 ngày nhờ thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng



Để giảm cân an toàn và hiệu quả, các chị em cần áp dụng nghiêm túc thực đơn giảm cân dưới đây. Tuyệt đối không ăn đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn sẵn hay đồ ăn chứa nhiều chất béo khác. Bên cạnh đó, cần kết hợp với việc ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, tập thể dục thường xuyên, tăng cường vận động để lấy lại hiệu quả nhanh nhất. Nếu đói bụng, có thể uống nước hoặc ăn rau củ luộc/hấp, hoa quả hoặc các loại sinh tố ít ngọt.



Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng trong 5 ngày



Ngày 1



Bữa sáng: 1 bát cháo yến mạch, 1 quả chuối.

Bữa trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 1 bát nhỏ ức gà áp chảo, 1 củ khoai lang luộc, 1 củ cà rốt.

Bữa tối: 1 đĩa rau củ luộc, 1 sinh tố bơ.





Ngày 2



Bữa sáng: 2 quả trứng luộc, 1 quả táo.

Bữa trưa: 1 đĩa súp lơ và cà rốt luộc, 1 củ khoai luộc, 1 bát ức gà hầm.

Bữa tối: 1 bát cháo yến mạch, 1 ly nước ép bưởi.



Ngày 3



Bữa sáng: 1 bát ngũ cốc, 1 ly sữa không đường

Bữa trưa: 1 củ khoai lang luộc, 1/2 bát cơm trắng cùng thịt lợn rang, 2 quả trứng luộc.

Bữa tối: 1 hộp sữa chua không đường, 1 quả chuối, ½ củ khoai (ăn trước 6 giờ tối).



Ngày 4



Bữa sáng: 1 sinh tố mãng cầu, 2 lát bánh mì đen.

Bữa trưa: 1 củ khoai lang luộc, 1 quả trứng luộc, 1 đĩa nhỏ thịt bò áp chảo, 1 ít rau sống

Bữa chiều: 1 miếng cá hồi nướng, 1 hộp sữa chua không đường.



Ngày 5



Bữa sáng: 1 quả trứng luộc, 1 đĩa salad rau củ.

Bữa trưa: 1 cốc nước ép dứa, 1 củ khoai lang luộc, 1 quả trứng luộc, 1 đĩa rau cải.

Bữa tối: 1 bát ngũ cốc, 1 cốc sữa chua không đường.



Lưu ý khi áp dụng thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng:



Chỉ nên ăn 1 củ khoai lang trong 1 ngày, nếu ăn nhiều sẽ không có tác dụng giảm cân.



Không nên ăn khoai lang vào buối tối vì lúc này dạ dày đã hoạt động chậm đi, dễ gây chướng bụng, đầy hơi và thậm chí là táo bón. Thời điểm tốt nhất để ăn khoai lang chính là vào bữa sáng hoặc trước bữa trưa khoảng 20 phút.



Khoai lang và trứng tốt nhất nên luộc để đảm bảo được trọn vẹn chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, trong thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng nên bổ sung các loại hạt, hoa quả ít ngọt, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, thịt lợn, thịt bò, ức gà... và uống nhiều nước.

