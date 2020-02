Ngỡ ngàng thực đơn giảm 5kg trong 3 ngày bằng khoai tây, eo thon dáng đẹp chỉ trong chớp mắt

Chắc hẳn không còn ai xa lạ gì về lợi ích Sức Khỏe của khoai tây - một loại thực phẩm vô cùng phổ biến trên thế giới. Khoai tây chứa nhiều tinh bột, cellulose, giàu vitamin B1, B2, phốt pho; đặc biệt khoai tây nấu chín cung cấp hàm lượng vitamin C khá cao. Nó cũngĐây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cực tốt cho huyết áp và hiệu quả trong việc giảm cân.Không những tốt cho sức khỏe, khoai tây còn có tác dụng làm đẹp kỳ diệu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, nước ép khoai tây và thậm chí khoai tây sống rất có lợi cho da, giúp da sáng mịn và điều trị nhiều tình trạng da khác nhau. Trong đó, mặt nạ khoai tây có thể làm giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác, tăng độ sáng trên khuôn mặt và giảm quá trình tăng sắc tố.

chứa nhiều chất xơ và carb lành mạnh, giúp no lâu.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Sinh lý học ứng dụng cho biết: Tiêu thụ khoai tây nghiền nhuyễn trước khi tập các bài tập kéo dài có tác dụng duy trì mức đường huyết và tăng hiệu suất ở các vận động viên được đào tạo.



Kết quả cũng khẳng định, khoai tây là một trong những thực phẩm tốt nhất dành cho những vận động viên. Có giá thành rẻ, ít hóa chất, khoai tây còn rất giàu dinh dưỡng, là nguồn cung cấp lượng carbohydrate dồi dào.

Ảnh minh họa.



Thực đơn giảm cân bằng khoai tây trong 3 ngày:



Ngày 1

Bữa sáng: 1 củ khoai tây luộc (không muối) + 1 hộp sữa chua không đường.

Bữa trưa: 2 củ khoai tây luộc (không muối) + 1 hộp sữa chua không đường.

Bữa tối: 2 hộp sữa chua không đường.

Ngày 2

Bữa sáng: 1 hộp sữa chua không đường.

Bữa trưa: 2 củ khoai tây luộc (không muối) + 1 hộp sữa chua không đường.

Bữa tối: 1 củ khoai tây luộc + 1 hộp sữa chua không đường.

Ngày 3

Bữa sáng: 1 củ khoai tây luộc.

Bữa trưa: 1 củ khoai tây luộc (không muối) + 1 hộp sữa chua không đường.

Bữa tối: 1 hộp sữa chua không đường.



Lưu ý: Khi đói bạn có thể uống một cốc nước và ăn một ít hoa quả (ít ngọt và ít chất béo).

Chế độ ăn này hạn chế tiêu thụ nhiều loại thực phẩm khác nhau, chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn. Sau chế độ ăn kiêng 3 ngày với khoai tây, bạn nên bổ sung thực đơn bằng cách ăn nhiều rau xanh, củ quả, thực phẩm nhiều chất xơ, hạn chế chất béo và tinh bột.

Your browser does not support HTML5 video.

MẸO TRẮNG SÁNG VỚI KHOAI TÂY. Nguồn: Ngọc Bube.