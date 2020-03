Cứ ngỡ mật ong chỉ tăng cân, ai ngờ dùng đúng cách lại giúp vóc dáng thon thả nhanh chóng

Đặc biệt, mật ong còn chứa flavonoid - một loại chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Đặc biệt nếu mật ong kết hợp với trà xanh sẽ nhân đôi lợi ích tuyệt vời này. Các khoáng chất và vitamin trong mật ong giúp cơ thể sản sinh ra hormone serotonin, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành melatonin giúp cải thiện giấc ngủ.

Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy, mật ong chứa nhiều hợp chất có tác dụng giảm căng thẳng và phục hồi hệ thống chống oxy hóa tế bào trong cơ thể, từ đó giúp nâng cao tâm trạng và cải thiện trí nhờ. Mật ong còn chứa loại chất khử trùng cực mạnh, có tác dụng làm lành vết thương, giảm viêm loét dạ dày và ngăn ngừa một loạt các bệnh khác liên quan đến đường tiêu hóa do vi khuẩn gây ra.



Đặc biệt, lượng chất chống oxy hóa trong mật ong còn rất tốt cho da. Chúng có tính kháng khuẩn, giúp làm sạch và thải độc da, giúp da khỏe mạnh, sáng mịn tự nhiên.



Bí quyết giảm cân bằng mật ong đơn giản tại nhà



Giảm cân bằng mật ong và chanh

Chanh cũng là một nguyên liệu rất nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp và giảm cân. Khi kết hợp với mật ong, chanh và mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp với gấp đôi hiệu quả làm đẹp và giảm cân.



Chuẩn bị nguyên liệu: ¼ quả chanh, 1 muỗng mật ong, 1 cốc nước ấm.



Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào một cốc nước ấm khoảng 35 độ C, khuấy đều tay rồi uống luôn.



Chỉ nên uống nước mật ong chanh vào buổi sáng hoặc tối để cơ thể hấp thụ tốt và không ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Vào buổi sáng, uống nước này ngay khi thức dậy sau khi súc miệng. Uống xong mới đi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng. Còn buổi tối thì uống mật ong chanh trước khi đi ngủ 30 phút.



Giảm cân bằng mật ong, gừng và nước ấm

Gừng không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn chống viêm, rất tốt cho dạ dày.



Chuẩn bị nguyên liệu: mật ong, 1 miếng gừng tươi nhỏ, nước ấm.



Cách làm: Gừng rửa sạch, cạo vỏ rồi thái sợi, cho vào nước ấm. Tiếp đến, thêm một thìa mật ong nguyên chất vào khuấy đều tay.



Uống trước khi đi ngủ 30 phút đến 1 tiếng để giảm mỡ bụng và ngủ ngon hơn.



Giảm cân bằng mật ong và quế



Chuẩn bị nguyên liệu: mật ong nguyên chất, bột quế hoặc thanh quế, nước sạch.



Cách làm: Nếu dùng bột quế, bạn pha luôn bột quế vào nước ấm và mật ong theo tỷ lệ 1:1 và uống luôn. Nếu dùng thanh quế, cho thanh quế vào nước sôi đun 2-3 phút, tắt bếp để nguội. Khi nước ở khoảng 30 đến 35 độ C thì thêm mật ong, khuấy đều rồi uống.



Nên uống vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy hoặc tối trước khi đi ngủ 30 phút.



Cách giảm cân bằng mật ong và tinh bột nghệ



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 thìa mật ong, 1 thìa tinh bột nghệ, 1 cốc nước ấm.



Cách làm: Pha 1 thìa bột nghệ với một muỗng cà phê mật ong cùng 200ml nước ấm, dùng trước bữa ăn hoặc uống khi đói.



Lưu ý: Mỗi ngày bạn chỉ nên uống khoảng 1 - 2 thìa mật ong, không nên lạm dụng bởi phẩm tốt đến mấy nếu dùng nhiều quá cũng sẽ phản tác dụng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm Chanh mật ong. Nguồn: Feedy.