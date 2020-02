Thực đơn giảm cân bằng miến giúp chị em đánh bay 5kg và 4cm vòng eo trong 2 tuần

Ăn miến có Giảm cân không?

Thực tế, miến dong được làm từ tinh bột của củ dong riềng. Các chuyên gia thuộc Viện Dinh Dưỡng Quốc gia cho biết, trong 1kg miến chứa khoảng 3,320 calo, 820 gam hàm lượng tinh bột, 70 gam chất đạm và 15 gam chất xơ.



Vốn có tính ngậm nước nên khi nấu miến sẽ nở ra rất nhiều. Do đó, chỉ cần một chút miến thôi cũng đủ cho bạn no bụng cả một ngày dài, từ đó hạn chế việc ăn vặt cũng như ăn thêm các bữa ăn khác.





Một số Thực đơn giảm cân bằng miến chị em có thể tham khảo Tuy nhiên, nếu muốn giảm cân bằng miến, bạn không nên dùng miến để thay thế hoàn toàn cho cơm. Bạn nên ăn thêm một chút cơm, tăng cường các loại rau xanh, uống nhiều nước, ăn các loại trái cây giàu vitamin và chất xơ, ngủ nghỉ đúng giờ và tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm có hại như đồ hộp, đồ chiên xào, đồ ăn chế biến sẵn.



Thực đơn 1



Bữa sáng: 1 bát miến rong luộc, 1 quả trứng gà và 1 cốc nước lọc

Bữa trưa: 1/2 bát cơm, 1 ít thịt ức gà, 1 đĩa rau củ luộc

Bữa tối: 1 khúc cá luộc, 1 đĩa rau củ luộc, 1 quả táo



Thực đơn 2



Bữa sáng: 1 bát miến ức gà, 1 cốc nước ép táo, 1 củ khoai lang

Bữa trưa: 1 bát miến trộn rau củ, 1/2 bát cơm, 4 miếng thịt lợn luộc, 1 quả chuối

Bữa tối: 1/2 bát cơm, 1 đĩa rau cải luộc, 1 ít hoa quả tráng miệng.



Thực đơn 3





Bữa sáng: 1 bát miến trộn rau củ, thịt ức gà, 1 quả chuối

Bữa trưa: 1/2 bát cơm, 1 đĩa súp lơ xanh luộc, 1 khúc cá nướng hoặc hấp

Bữa tối: 1/2 bát cơm, 1 đĩa bắp cải luộc, 1 quả chuối



Thực đơn 4



Bữa sáng: 1 bát miến thịt bò, 1 ly sinh tố chuối

Bữa trưa: 1/2 bát cơm, 1 ít thịt ức gà, 1 bát miến luộc

Bữa tối: 1/2 bát cơm, 1 đĩa bắp cải luộc, 1 quả táo



Một số món ngon giảm cân bằng miến





1. Miến nấu lòng gà

Chuẩn bị nguyên liệu:

Miến, lòng gà

hành khô, gia vị

hành lá hoặc rau răm

Cách thực hiện:

Lòng gà làm sạch bằng muối; sau đó tháu nhỏ.

Miến rửa sạch, ngâm nước nóng.

Cho nối lên bếp, thêm chút dầu ăn phi thơm hành, cho lòng gà xào chín rồi thêm chút nước.

Khi nước sôi thì cho miến, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Tắt bếp, thêm hành lá, rau răm rồi thưởng thức.

2. Miến trộn đậu phụ



Chuẩn bị nguyên liệu:

Miến, đậu phụ

hành tây, cà rốt

gia vị

Cách làm:

Mắt cắt khúc vừa ăn, rửa thật sạch rồi ngâm nước nóng cho mềm, vớt để ráo nước.

Hành tây, cả rốt bỏ vỏ, thái chỉ, ngâm qua nước muối pha loãng.

Đậu phụ rán giòn, cắt miếng vừa ăn.

Thêm miến, cà rốt, đậu rán, hành tây vào bát; thêm đường, giấm, muối, mắm cùng 1 ít tỏi băm rồi trộn đều.

Đợi gia vị ngấm thì thưởng thức.





3. Miến trộn rau cải

Chuẩn bị nguyên liệu:

Miến

rau cải thìa

gia vị

Cách thực hiện:

Mắt cắt khúc vừa ăn, rửa thật sạch rồi ngâm nước nóng cho mềm, vớt để ráo nước.

Rau cải rửa sạch, cắt khúc 5cm, trần qua nước sôi rồi để ráo nước.

Cho miến và rau cải vào bát, thêm gia vị trộn đều rồi thưởng thức.

Hướng dẫn Cách làm Miến gà thơm ngon. Nguồn: Feedy.



Thùy Nguyễn (t/h)