Không tốn một xu vẫn lấy lại được vóc dáng thon gọn chỉ trong 1 tuần nhờ thức uống đơn giản

So với nhiều quốc gia khác, số lượng phụ nữ béo phì ở Nhật Bản chiếm tỉ lệ rất thấp. Nguyên nhân bởi, phụ nữ Nhật luôn chú trọng đến chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là thói quen uống nhiều nước ấm

Thức uống "miễn phí" này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa, giúp giấc ngủ buổi tối ngon và sâu hơn. Uống nước thường xuyên còn giúp cơ thể có cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc thèm ăn cũng như giảm bớt được lượng thức ăn tiêu thụ. Đặc biệt, nước ấm còn giúp tăng cường chức năng dạ dày , thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, từ đó làm tăng nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Uống nhiều nước ấm còn giúp cơ thể loại bỏ độc tố, da tóc mịn màng và đẹp hơn.



Giảm cân bằng nước ấm vô cùng đơn giản tại nhà



Để giảm cân hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay bí quyết uống nước ấm dưới đây. Quan trọng là, cần chia việc uống nước thành nhiều thời điểm trong ngày và nghiêm túc áp dụng.



Ly nước 1 (250ml): Uống ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Sau một đêm ngủ say, cơ thể cần chuyển hóa hydrat nên một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy chính là việc làm rất cần thiết. Nó giúp cải thiện trao đổi chất, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.



Ly nước 2 (250ml): Uống lúc 9 giờ sáng. Đây là thời điểm tốt nhất để thải độc đường tiêu hóa.



Ly thứ 3 (300ml): Uống lúc 11h30. Đây là thời điểm thải độc của tim, một cốc nước ấm sẽ thúc đẩy quá trình này, giúp cơ thể thải bớt các chất có hại, tăng cường cảm giác no, hạn chế việc ăn nhiều.



Ly thứ 4 (250ml): Uống lúc 13h30. Cốc nước này sẽ giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, từ đó giảm áp lực lên dạ dày.



Ly thứ 5 (300ml): Uống lúc 15h30. Uống nước lúc này giúp bạn hạn chế việc ăn vặt, thúc đẩy quá trình giải độc của ruột non, giúp bạn tỉnh táo, thoải mái hơn.



Ly thứ 6 (300ml): Uống lúc 17h30. Cốc nước này giúp giảm căng thẳng công việc và học tập, xóa tan cơn đói.



Ly thứ 7 (150ml): Uống lúc 19h tối. Uống nước lúc này giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu và giải độc, ngăn chặn việc ăn quá nhiều thực phẩm.



Ly nước 8 (100-150ml): Uống trong khoảng 21h-22h tối. Trước khi đi ngủ 2 tiếng, bạn nên uống một cốc nước để thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường giấc ngủ, ngăn việc cơ thể mất quá nhiều nước trong khi ngủ.



Lưu ý khi uống nước:



Không uống tất cả nước cùng một lúc: Chỉ nên uống nước từ từ theo ngụm. Mỗi khi uống một ngụm nước nhỏ thì nên hít thở sâu.

6 lý do chứng tỏ bạn đang uống nước không đúng cách. Nguồn: Soi Sáng.