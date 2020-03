Thần kỳ loại thức uống giúp 'đánh bay' 5kg chỉ trong 2 tuần

Theo Đông y, đậu đen có tác dụng bổ thận, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết, điều trị thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp, lở loét, giúp sáng mắt, điều hòa hệ thống tim mạch, chữa đau đầu, mất ngủ…



Ngoài arginine, nước đậu đen rang còn chứa nhiều glutamine. Đây cũng là một loại axit amin có thể cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể sau bữa ăn. Đặc biệt, đậu đen không chỉ nhiều năng lượng mà còn giàu khoáng chất, muối khoáng và vitamin, hàm lượng chất xơ cao, giảm cân bằng nước đậu đen sẽ vô cùng hiệu quả và an toàn.

Uống nước đậu đen giúp xua tan cảm giác đói, khiến bạn no lâu hơn, giảm được lượng thực phẩm tiêu thụ và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt.



Giảm cân bằng nước đậu đen đơn giản nhất



Cách làm nước đậu đen



Đậu đen già phơi khô, bỏ vào rang đến khi thơm, vỏ tách nhẹ là được.



Cho 1 lít nước vào nồi đun sôi, cho 1 muỗng canh đậu đen đun khoảng 15 phút, thấy nước ngả màu đỏ nhạt là đc.



Nên kiên trì uống nước đậu đen mỗi ngày, tuy nhiên không nên uống thay nước lọc hoàn toàn mà chỉ nên uống theo tỉ lệ 50/50. Không uống nước đậu đen buổi tối vì có thể khiến bạn khó ngủ, mất ngủ. Tốt nhất nên uống trước khi ngủ 5 tiếng.



Ninh nhừ đậu đen vừa uống vừa ăn



Mỗi ngày chuẩn bị khoảng 100g đậu đen, rửa sạch rồi cho vào nồi, đồ với 2l nước.



Tiếp đến, ninh nhừ đậu trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng.



Kiểm tra thấy hạt đậu nở bung, nước cạn bớt là được.



Sau khi đun xong, chắt nước đậu đen vào cốc, phần cái để riêng. Đến bữa ăn, ăn hết một bát đậu đen ninh mềm, có thể bổ sung rau củ và hoa quả tươi.



Còn nước đậu đen thù dùng 30 phút trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn 1 tiếng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món Bắp cải cuộn thịt thơm ngon. Nguồn: Feedy.