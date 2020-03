Mỗi ngày 3 cốc nước này chẳng cần tập luyện cũng eo thon dáng đẹp như người mẫu

Một trong những thức uống giảm cân tốt nhất thế giới



Ít ai biết được, Ít ai biết được, nước dừa là loại nước tinh khiết thứ 2 chỉ sau nước lọc. Nước dừa có vị ngọt tự nhiên và không hề chứa một tí chất béo nào nên không gây tích mỡ khi uống. Không những thế, nó còn rất dồi dào các loại khoáng chất tốt cho Sức Khỏe như kali, magie... Lượng vitamin và chất xơ trong nước dừa giúp bổ sung dinh dưỡng, giúp bạn nhanh no và hạn chế thèm ăn.



Đặc biệt, nước dừa còn chứa nhiều hydrate giúp hấp thụ chất dinh dưỡng, giúp cơ thể có nhiều năng lượng hoạt động và không bị thiếu chất nên vô cùng phù hợp với những người ăn kiêng và muốn giảm cân.



Trung bình trong 200ml nước dừa chỉ cung cấp khoảng 46 calo. Nước dừa tươi còn chứa lượng kali cao gần gấp đôi chuối, đây là chất giúp cân bằng điện giải, giúp tối ưu hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ cơ, hệ thần kinh và hệ miễn dịch cũng như hỗ trợ việc hấp thụ và cân bằng chất lỏng ở bên trong cơ thể.



Khi uống nước dừa, lượng cholesterol không tốt trong cơ thể sẽ bị chia rẽ, không thể tích tụ mà gây hại cho cơ thể. Do đó, giảm cân bằng nước dừa không chỉ loại bỏ chất béo mà còn ngăn ngừa sự hình thành và tích tụ loại chất này, giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch và các bệnh về huyết áp.



Không chỉ giảm cân, nước dừa còn giúp làm trắng da, chống lão hóa, giúp làn da trẻ trung căng mịn đầy sức sống. Đặc biệt, uống loại nước này không hề có tác dụng phụ.



Thực đơn giảm cân bằng nước dừa



Để Để giảm cân hiệu quả và an toàn, các chị em có thể áp dụng bí quyết giảm cân bằng nước dừa dưới đây:



Bữa sáng: 1 cốc nước dừa tươi nguyên chất + 1 salad hoa quả + 1 sữa chua không đường.



Bữa trưa: 1 – 1,5 cốc nước dừa nguyên chất + nửa quả bưởi (1 quả táo/lê) + 1 bát cơm + cá.



Bữa tối: 1 củ khoai lang luộc/bắp ngô + 1 cốc nước dừa nguyên chất + 1 hộp sữa chua không đường.



Nếu chán việc uống nước dừa hàng ngày, bạn có thể biến tấu loại nước này với hạt chia hoặc hạt é. Rất đơn giản, chỉ cần thêm 1 thìa hạt chia, hạt é vào nước dừa và uống trước bữa ăn 20 đến 30 phút. Bạn cũng có thể pha nước dừa với mật ong bằng cách thêm 1, 2 thìa cà phê mật ong vào và khuấy đều.



Lưu ý khi giảm cân bằng nước dừa



Nên dùng có liều lượng, nhiều quá cũng không tốt. Nên uống 1-2 quả dừa một ngày, tránh uống nhiều gây đầy bụng.



Không uống nước dừa trước khi tập luyện.



Mới đi nắng về, đang đói và mệt thì không uống nước dừa, người bị bệnh cũng không nên uống loại nước này.

Hướng dẫn cách làm món RAU MÁ NƯỚC DỪA TƯƠI. Nguồn: Feedy TV



Thùy Nguyễn (t/h)