Thần kỳ thực đơn giảm cân từ nước ép cần tây, vừa đánh tan mỡ bụng vừa thải độc cho cơ thể

Thực tế, cần tây là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng. Trong cần tây chứa folate, kali, mangan, riboflavin, canxi, magie, photpho và pantothenic acid. Cần tây cũng giàu các loại vitamin như vitamin A, C, K và B6.

Cần tây dồi dào lượng chất xơ , vitamin C, P, protein, các loại chất khoáng tố vi lượng và lipid, rất cần thiết cho quá trình giảm cân. Đặc biệt, cần tây còn chứa các chất chuyển hóa của sadanolic acid và tinh dầu mùi thơm limonene, giúp bạn ngon miệng và có tinh thần thoải mái.



Trong cần tây cũng chứa flavonoid - một loại phytonutrient có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa ung thư. Loại chất này còn rất cần thiết trong việc giúp cơ thể hấp thụ vitamin C, từ đó giúp tăng trưởng và tái tạo mô.



Ngoài xào nấu với món ăn để tăng thêm hương vị, cần tây có thể chế biến thành nước ép. Nước ép cần tây là một trong những thức uống detox được chị em ưa chuộng nhất nhờ tác dụng giảm cân, thải độc và làm đẹp da.



Cách làm nước ép cần tây đơn giản tại nhà



Chuẩn bị nguyên liệu:

250gr cần tây tươi



Cách làm:



Cần tây cắt khúc, ngâm nước 2 phút rồi vớt ra để ráo.

Cho vào máy xay sinh tố, lọc qua rây.

Đổ ra cốc rồi thưởng thức.



Tốt nhất, bạn nên thưởng thức 500ml nước ép cần tây vào mỗi sáng, trước khi ăn khoảng 15-30 phút để thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Nên dùng loại cần tây hữu cơ, nếu không cần phải rửa thật sạch để loại bỏ bụi bẩn và thuốc trừ sâu.



Bảo quản nước ép cần tây trong chai lọ thủy tinh có đậy nắp kín, không đựng trong chai lọ nhựa. Khi ép xong nên uống luôn hoặc đổ ngay vào chai, không để quá 5 phút để hạn chế oxy hóa.



Nếu cảm thấy nước ép cần tây nồng và khó uống, có thể thêm táo, dưa chuột hoặc chanh để điều chỉnh hương vị. Đến khi dần quen thì sẽ tăng lượng cần tây lên.

Cách ép nước uống thần dược - nước ép cần tây. Nguồn: Emma Pham Kitchen