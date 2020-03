Thử thách 7 ngày giảm cân bằng sữa chua vừa nhanh lại hiệu quả, các nàng có dám thử không?

Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra, các sản phẩm sữa nguyên chất chứa chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol HDL tốt giúp bảo vệ sức khỏe tim. Sữa chua còn chứa axit lactic, giúp làm giảm nếp nhăn và tẩy tế bào chết. Ngoài ra, sữa chua còn có vitamin B giúp da sáng, hỗ trợ việc tăng trưởng và tái tạo tế bào da.

Lượng axit lactic trong sữa chua có khả năng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn helicobacter pylori - nguyên nhân gây ra hàng loạt bệnh dạ dày . Ăn sữa chua thường xuyên kích thích lợi khuẩn phát triển, cải thiện hệ miễn dịch và phòng chống các vấn đề viêm nhiễm phụ khoa. Không những thế, sữa chua tốt cho tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu và cung cấp đầy đủ các loại vi chất dinh dưỡng, canxi, đạm... hỗ trợ giảm cân hiệu quả.



Thực đơn giảm cân bằng sữa chua trong 7 ngày



Để lấy lại vóc dáng thon gọn cùng làn da mịn màng, chị em có thể thử ngay thực đơn giảm cân trong 1 tuần bằng sữa chua.



Ngày 1: Sinh tố sữa chua + dưa leo



Dưa leo chứa nhiều nước, giàu vitamin và không có chất béo, khi kết hợp với sữa chua không đường và một chút mật ong sẽ mang lại hiệu quả giảm cân và làm đẹp da tuyệt vời.

Ngày 2: Táo + sữa chua

Bạn có thể cắt táo thành miếng mỏng ăn với sữa chua không đường hoặc trộn nước ép táo với sữa chua, thưởng thức thành bữa ăn nhẹ.

Ngày 3: Đường nâu + sữa chua

Trộn 1 hũ sữa chua không đường với 2g đường nâu rồi thưởng thức. Tuy nhiên, không thưởng thức món này vào bữa sáng khi bụng đói.

Ngày 4: Sữa chua + dâu tây





Sữa chua không đường ăn cùng dâu tây cũng là món ăn nhẹ lành mạnh, giúp giảm cân và làm đẹp da.

Ngày 5: Đu đủ xanh + sữa chua

Hỗn hợp sữa chua đu đủ xanh giúp giảm cân, làm đẹp da và cải thiện kích thước vòng 1. Đu đủ xanh sau khi gọt vỏ thì cắt miếng nhỏ, ép lấy nước, trộn với sữa chua không đường để uống.

Ngày 6: Chuối + sữa chua





Cắt chuối thành nhiều miếng nhỏ, trộn cùng với sữa chua không đường để thưởng thức.

Ngày 7: Bột trà xanh + sữa chua

Trà xanh có tác dụng lợi tiểu, trị táo bón, đặc biệt chất EGCG trong trà xanh sẽ chống lại các gốc tự do gây ung thư và ngăn ngừa lão hóa. Khi kết hợp với sữa chua, hỗn hợp này sẽ trị táo bón, cải thiện làn da, giảm cân.

Chỉ cần trộn 1 hũ sữa chua không đường với bột trà xanh, cho ngăn mát tủ lạnh rồi ăn trong ngày.



Lưu ý: Không ăn sữa chua khi bụng đói, tốt nhất là nên ăn ít nhất 30 phút sau bữa chính. Những người đường ruột bị tổn thương hay mắc các bệnh về đường ruột cần phải rất thận trọng khi áp dụng thực đơn giảm cân này.

Sữa uống lên men - "Thần dược" ngay trong khẩu phần ăn thường ngày của người Nhật. Nguồn: VTV24.