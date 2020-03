Giảm ngoạn mục 13kg sau sinh, mẹ 8x chia sẻ bí quyết ăn uống và tập luyện vô cùng chi tiết

Trước khi sinh, do thường xuyên tập gym nên chị Huyền (32 tuổi, ở Hạ Long, Quảng Ninh) sở hữu thân hình săn chắc với cân nặng 50kg. Thế nhưng, đến khi mang bầu con trai đầu lòng, chị Huyền phải dừng tập luyện và chỉ vận động tại nhà do có tiền sử sảy thai nhiều lần. Cơ thể bị tích nước nên đến khi lên bàn mổ, chị Huyền đã cán đích 80kg.



Sau sinh, chị Huyền đã được chồng - vốn là HLV thể hình lên kế hoạch ăn uống và tập luyện để lấy lại vóc dáng. Chế độ ăn uống được tính toán dựa trên chiều cao và cân nặng.

Bà mẹ 8x chia sẻ bí quyết giảm 13kg trong 5 tháng

Do sinh mổ nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, 6 tháng sau sinh chị Huyền mới bắt đầu hành trình lấy lại vóc dáng. Nhờ áp dụng đúng và nghiêm túc, tháng đầy tiên chị Huyền giảm liền 6kg, tháng thứ 2 giảm 4kg, cơ thể giảm mỡ thấy rõ, trở nên gọn gàng và săn chắc hơn.



Chế độ ăn uống



Nuôi con bằng sữa mẹ nên chị Huyền vẫn áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh và hợp lý. Chị hạn chế các loại đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ và đồ ngọt cũng như đồ ăn nhanh, chỉ tiêu thụ những loại thực phẩm tốt cho mẹ và con, tăng cường nhiều rau xanh, củ quả và những loại thực phẩm lợi sữa.

Ngoài ra, chị Huyền cũng tránh các loại đồ ăn, đồ uống có cồn và caffein. Các loại thịt đông lạnh, hải sản tái sống, trứng sống... cũng không nên ăn vì có thể bị nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng.



Tập luyện đúng cách



Chị Huyền chia sẻ, nếu sinh mổ thì chị em không được tập những bài gập bụng trong giai đoạn đầu, chỉ nên áp dụng một số bài tác động đến sự ổn định của cơ bụng.

Thông thường, Phụ nữ sau sinh phải trải qua nhiều vấn đề tiêu cực cả trong lẫn ngoài như trầm cảm, thay đổi nội tiết tố, dễ căng thẳng, mỏi lưng, khớp gối và mắt cá chân... Do đó, chị em cần chủ động cải thiện và lấy lại vóc dáng sau sinh để cải thiện Sức Khỏe và nâng cao sự tự tin.

Chồng luôn giúp đỡ chị Huyền trong việc tập luyện.



Ngoài việc chia sẻ bí quyết ăn uống và tập luyện của mình, chị Huyền cũng không ngần ngại chỉ ra những sai lầm của chị em trong việc giảm cân. Bà mẹ 8x khẳng định, không phải cứ tập nhiều rồi nhịn ăn là sẽ giảm cân. Quan trọng là phải biết ăn bao nhiêu, ăn thế nào và tập luyện phù hợp, đúng cách.



Trước khi mang thai, mẹ bầu cần chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh, không nên tẩm bổ quá đà mà cần xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý. Trước và sau sinh cần tăng cường vận động để cả mẹ và con đều khỏe mạnh hơn.

Làm nước detox giảm cân, tiêu mỡ, đẹp da siêu nhanh. Nguồn: Em Đẹp TV.