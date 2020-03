Uống tinh bột nghệ vào thời điểm này, da dẻ mỡ màng mà mỡ thừa cũng tiêu biến hết

Trong củ nghệ có chứa một chất chống oxy hóa vô cùng mạnh là curcumin có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Do đó, nghệ là loại thực phẩm được dùng trong việc hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như viêm khớp , ung thư, cũng như các vấn đề về dạ dày , gan, da và túi mật... Do được làm từ nghệ tươi, tinh bột nghệ vẫn giữ được lượng curcumin quan trọng, giúp kháng khuẩn, chống viêm và làm đẹp.

Lượng curcumin trong tinh bột nghệ khi vào trong cơ thể sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa mỡ thừa, ngăn chặn sự hình thành các mạch máu mới trong lớp mỡ, làm chậm sự phát triển của các mô mỡ, giúp giảm béo hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, 1 thìa tinh bột nghệ chứa 29 calo (phần lớn là protein, chất béo và carbohydrat), 26 % Mangan, 16% Sắt, 5% Kali, 3% Vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày. Do đó, không chỉ có tác dụng giảm cân , làm đẹp da, tinh bột nghệ còn làm giảm lượng cholesterol thừa trong máu, duy trì mức cholesterol ổn định, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.



Bí quyết giảm cân bằng tinh bột nghệ đơn giản tại nhà



Giảm cân bằng tinh bột nghệ và nước ấm



Đây chính là công thức làm đẹp da và giảm cân đơn giản nhất mà các nàng có thể thực hiện.



Chuẩn bị nguyên liệu:



2 muỗng tinh bột nghệ

1 cốc nước ấm



Cách làm: Hòa tinh bột nghệ với nước ấm, uống vào sáng sớm, trước bữa ăn khoảng 30 phút.



Giảm cân bằng tinh bột nghệ và sữa chua



Chuẩn bị nguyên liệu:

1 hộp sữa chua không đường

2 thìa tinh bột nghệ



Cách làm: Cho tinh bột nghệ vào sữa chua rồi trộn đều lên, thưởng thức ngay. Mỗi ngày ăn 2 hộp, trước bữa chính khoảng 30 phút.



Giảm cân bằng tinh bột nghệ và mật ong

Mật ong cũng là một "thần dược" trong việc làm đẹp. Mật ong chứa nhiều vitamin B, C, canxi và kali giúp tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, tránh được tình trạng da sạm đi và nhăn nheo khi giảm cân.



Chuẩn bị nguyên liệu:



2 muỗng cà phê tinh bột nghệ

2 muỗng mật ong

250ml nước ấm



Cách làm: Hòa đều hỗn hợp, uống vào buổi sáng trước khi ăn, có thể thêm nửa muỗng nước cốt chanh để tăng cường hiệu quả.



Lưu ý khi uống tinh bột nghệ:



Nếu muốn uống tinh bột nghệ giảm cân thì nên dùng trước khi ăn 30 phút, kiên trì sử dụng trong 1 thời gian sẽ thấy hiệu quả. Những người có bệnh về dạ dày, tá tràng cũng nên uống tinh bột nghệ trước khi ăn để tránh các cơn đau.

