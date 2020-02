Loại bỏ toàn bộ mỡ thừa trong 3 ngày nhờ thực đơn thần kỳ từ trà xanh

Trà xanh - thức uống thần kỳ cho vóc dáng và nhan sắc

Trà xanh từ trước đến nay vẫn là thức uống được nhiều người yêu thích. Uống trà xanh thường xuyên giúp lợi tiểu, giảm huyết áp. Loại thức uống này có khả năng kích thích trung khu vận động ở huyết quản, tăng tốc độ lọc thận, đào thải nhiều độc tố, tăng khả năng tích nước giúp cơ thể không bị kháo nước hoặc mất nước.

Ngoài ra, trà xanh chứa thiamine giúp giảm lo âu, căng thẳng. Trẻ em uống trà xanh ấm buổi sáng giúp bổ sung vitamin, fluoride và đường, chống sâu răng, biếng ăn, giúp xương chắc khỏe và tăng cường tiêu hóa. Không những thế, nhiều nghiên cứu đã khẳng định, uống trà xanh còn giúp ngăn ngừa ung thư.

Không chỉ tốt cho Sức Khỏe , trà xanh còn là thức uống thần kỳ cho vóc dáng và nhan sắc. Trà xanh chứa caffeine, tăng hàm lượng tiết ra của dịch dạ dày , từ đó đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và phân giải mỡ thừa. Loại trà này còn chứa nhiều amino acids và vitamin (A, B, C) giúp tăng cường tuổi thọ, chống lão hóa. Rửa mặt bằng nước trà xanh hoặc đắp mặt nạ trà xanh mỗi ngày giúp da mịn màng, căng bóng, sạch sẽ và tiêu diệt mụn.

Đặc biệt, trà xanh còn là thức uống cần thiết cho những người thừa cân, béo phì. Uống trà xanh từ 3-4 ly mỗi ngày có thể đốt chát 100 calo mà chưa cần tập luyện.



4 cách uống trà xanh đánh bay mọi mỡ thừa

Giảm cân bằng cách uống trà xanh: Trước bữa ăn 30-45 phút uống 1 đến 2 cốc trà xanh nhỏ. Thông thường, một cốc trà xanh gồm 99,9% nước, cung cấp calo trên 100ml, bổ sung hoạt chất chống oxy hóa và chất xơ giúp dạ dày hoạt động tốt hơn. Uống trà xanh giúp kiểm soát cơn đói, tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn vặt.



Giảm cân hiệu quả bằng lá trà xanh và chanh tươi: Trà xanh tươi rửa sạch, hơi vò nát cho vào bình. Thêm nước sôi, lắc đều và đổ phần nước đầu đi. Thêm nước sôi, để 20 phút. Không uống quá nóng, khi uống vắt thêm ít chanh, uống sau bữa sáng 45 phút.

Giảm cân bằng bột trà xanh và sữa: Đây là thức uống vừa giảm mỡ lại có thể giúp da trắng mịn. Đun nóng 1,5 lít sữa tươi ít béo. Khi sôi thì tắt bếp và để 15 phút cho nguội. Thêm bột trà xanh , khuấy đều. Đợi đến khi trà xanh sữa nguội thì lọc hết cặn, để hỗn hợp trong ngăn mát và dùng dần. Mỗi lần uống 250ml, 2 tiếng uống 1 lần, mỗi ngày 6 lần.





Giảm cân bằng bột trà xanh nguyên chất: Hòa tan bột trà xanh với nước sôi, khuấy đều để bớt nóng rồi uống sau bữa sáng 30 phút.





Thực đơn giảm cân bằng trà xanh đánh bay 2kg trong 3 ngày



Ngày 1

Bữa sáng

1 ly trà xanh nóng, không đường

1 bánh mì bơ đậu phộng

1/2 quả bưởi

Bữa trưa

1 ly trà xanh bột quế

1 lát bánh mì nướng

1 đĩa salad cá hồi rau củ (có thể thay bằng cá ngừ)

Bữa tối

100g ức gà

100g rau củ luộc

1 quả chuối

2-3 quả táo



Ngày 2

Bữa sáng

1 ly trà xanh mật ong

1 lát bánh mì nướng

1 quả trứng luộc

2-3 quả chuối

Bữa trưa

1 ly bột trà xanh nguyên chất

1 quả trứng luộc

7 miếng bánh mặn



Bữa tối

1 ly bột trà xanh ít đường

1 đĩa cải xanh luộc

2 - 3 quả chuối



Ngày 3

Bữa sáng

1 ly trà xanh chanh tươi

1 lát bánh mì nướng bơ

1 quả táo

7 miếng bánh mặn.



Bữa trưa

1 ly trà xanh sữa

1 quả trứng luộc

1 chén cơm nhỏ

1 chén canh rau thịt xay





Bữa tối

1 ly trà xanh nguyên chất

1 đĩa salad cá ngừ và rau củ

1 quả cam



Uống trà xanh đúng cách để không gây hại cho cơ thể. Nguồn: VTV24



Thùy Nguyễn (t/h)