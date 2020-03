Chỉ ăn trái cây trong một tuần, cô nàng giảm cân bất ngờ khiến chị em thi nhau muốn thử

Thật bất ngờ, sau 1 tuần kiên định với mục tiêu, Amanda Montell đã vô cùng bất ngờ khi vóc dáng thon gọn, da dẻ cũng đẹp lên trông thấy.



Đảm bảo 70% lượng calo trong ngày được cung cấp từ trái cây.

Trong 3 bữa chính thì ít nhất 2 bữa 100% là trái cây.

Chọn loại hạt và trái cây tươi, tránh đồ khô.

Duy trì ít nhất trong 5 ngày sẽ thấy kết quả.

Nếu muốn giảm cân an toàn và nhanh chóng, bạn có thể thử áp dụng thực đơn dưới đây:



Bữa sáng: 3 quả chuối, 1 cốc sữa tươi/ sữa dừa.

Bữa trưa: 1 đĩa salad trái cây (chuối, nho và dâu tây)

Bữa tối: 1 đĩa salad rau củ quả với quả bơ, dưa chuột, cà chua, dầu oliu và muối tiêu.

Bữa phụ: Hạnh nhân lát và trái cây tươi tùy ý.

Nếu không thể ăn 100% trái cây, bạn có thể tham khảo thực đơn giảm 8kg trong 1 tháng dưới đây:



Bữa sáng: 1 quả táo, 1 cốc nước lọc.

Bữa trưa: 2 bát nhỏ cơm, 1 lạng thịt nạc luộn, rau muống luộc/ canh rau, 2 quả chuối.

Bữa chiều: 1 cốc nước chanh đường.

Bữa tối: ½ bát cơm, ức gà luộc, rau luộc.

Bữa khuya: 2 quả chuối trước khi ngủ.



Lưu ý khi giảm cân bằng trái cây:



Một ngày uống đủ 1 lít nước lọc. Không ăn bánh ngọt, đồ ngọt, nước ngọt và đồ uống có gas.



Nên chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Có thể dùng thịt và tinh bột nhưng hạn chế dầu mỡ, bổ sung nhiều chất xơ từ rau quả.



Thực hiện 5-7 ngày, nghỉ vài ngày rồi tiếp tục, không nên kéo dài liên tục phương pháp này.

Có thể thay thế bằng nước ép, sinh tố để thay đổi khẩu vị nhưng không cho đường.



Nên chọn những loại quả mọng nước như bưởi, dâu tây, việt quất, kiwi, nho, cam, táo,… kết hợp với chế độ sinh hoạt, tập luyện khoa học.



Khi mới bắt đầu giảm calo trong chế độ ăn kiêng, bạn không nên áp dụng ngay thực đơn giảm cân bằng trái cây. Để cơ thể quen dần, bạn nên chuyển sang ăn ngũ cốc, giảm tinh bột và sau đó chuyển sang trái cây.

