Thực đơn giảm nhanh 5kg/tuần từ trứng gà khiến chị em xôn xao

Trứng gà chứa nhiều vitamin (A, B1, B6, B12, D, E) cùng các khoáng chất (caxi, magie, kẽm, sắt) và các axit amin cần thiết. Các hợp chất vô cơ này hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Các khoáng chất này còn thúc đẩy sự phát triển của xương, răng, tóc và móng chân, móng tay.

Ảnh minh họa.

Đối với những người muốn giảm cân cấp tốc, trứng gà và đặc biệt là trứng gà luộc chính là lựa chọn hàng đầu. Trứng gà giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo hiệu quả.

Nếu bạn muốn giảm cân nhanh, chế độ ăn kiêng với trứng luộc có thể là giải pháp cho bạn. Món ăn này có thể giúp bạn tăng sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo hiệu quả. Chế độ ăn kiêng này ít calo và giàu protein, giúp bạn no lâu, từ đó giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế ăn vặt.



Thực đơn giảm cân bằng trứng gà trong 1 tuần



Ngày 1

Ảnh minh họa.



Ngày 2



Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + 1 quả cam

Bữa trưa: Gà nướng + 1 đĩa salad

Bữa tối: 2 quả trứng luộc + 1 đĩa salad



Ngày 3



Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + 2 quả bưởi

Bữa trưa: 1 lát bánh mì làm từ lúa mì nguyên chất, cà chua + 1 miếng phô mai ít béo

Bữa tối: Ức gà + rau hấp



Ngày 4



Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + 1 quả cam

Bữa trưa: Ức gà hấp

Bữa tối: 1 đĩa trái cây



Ngày 5



Bữa sáng: 2 quả trứng luộc

Bữa trưa: 2 quả trứng luộc + rau củ hấp

Bữa tối: Cá nướng + 1 đĩa salad



Ngày 6



Bữa sáng: 2 quả trứng luộc

Ăn trưa: Trái cây

Bữa tối: Gà hấp + 1 đĩa salad



Ngày 7



Bữa sáng: 2 quả trứng luộc +1 quả bưởi

Bữa trưa: Gà + cà chua + rau hấp

Bữa tối: Rau hấp

Các loại trái cây bạn có thể ăn gồm cam, táo, dâu tây, mận, bưởi, bơ, dưa chuột, ớt, cà tím, cà chua cùng các loại hạt (hạnh nhân, hạt chia, hạt óc chó). Bên cạnh đóm bạn có thể tiêu thụ thịt gà và các loại hải sản như cá, cá hồi; các loại rau lá xanh, bông cải xanh, hành tây, nấm, măng tây; đồ uống gồm nước, cà phê đen và trà.

Your browser does not support HTML5 video.