Đánh bay 3kg trong 1 tuần nhờ thực đơn giảm cân bằng ức gà, vừa hiệu quả lại an toàn tuyệt đối

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 85g thịt gà thường chứa khoảng 102 calo. Trong khi đó, mỗi ngày người ăn kiêng cần nạp khoảng 1500 calo. Ngoài ra, ức gà còn giàu protein, tiêu thụ thường xuyên giúp hạn chế chất béo, giúp cơ thể no lâu và hạn chế ăn vặt.

Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra, ăn ức gà thường xuyên sẽ đánh bay lượng mỡ thừa trong cơ thể, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Khi kết hợp với chế độ ăn kiêng, bạn có thể thay ức gà cho các loại thịt đỏ nhưng nên hạn chế ăn da gà để có kết quả tốt nhất.



Các món ngon giảm cân bằng ức gà đơn giản



Ức gà nướng

Ức gà bỏ hết da và xương, dùng dao sắc khía thành nhiều đường chéo.

Ướp ức gà với nước tương, tỏi hành băm, gừng băm, bột nêm rồi trộn đều.

Sau 30 phút thì cho vào khau nướng lót giấy bạc, ướp đến khi gà chín tới có màu vàng là được.

Có thể ăn kèm với muối chanh và dưa chuột.

Ức gà hấp

Cho ức gà vào nồi, trải đều.

Đổ nước ngập miếng gà, thêm chanh cắt lát và muối, gia vị.

Đun nước sôi thì vặn nhỏ lửa, để khoảng 8 phút thì mở vung kiểm tra gà chín chưa.

Vớt ra ngoài để ráo nước thì thưởng thức.

Salad ức gà sữa chua

Ức gà bỏ da, luộc chín xé nhỏ. Cà chua bi và nho cắt đôi.

Xà lách rửa sạch để ráo nước, cho ra đĩa và trang trí cà chua xung quanh.

Cho ức gà vào chính giữa, đổ sữa chua không đường lên trên và thưởng thức.

Ức gà xào nấm

Nấm khô rửa, ngâm nước ấm cho mềm, chần qua nước sôi vướt để ráo.

Ức gà cắt từng lát vừa ăn, gừng cắt sợi.

Cho dầu mè, gừng và tỏi vào chảo đảo cho thơm.

Thêm thịt gà, nấm vào đảo xào tiếp, nêm gia vị vừa ăn.



Ngày 1



Sáng: 1 quả trứng luộc, 1 lát bánh mì, 1 cốc sữa ít béo.

Trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 100g ức gà nướng, 1 đĩa rau luộc.

Tối: ½ bát cơm gạo lứt, 100g ức gà nướng, 5 quả cà chua bi.



Ngày 2



Sáng: 1 cháo yến mạch, 1 cốc sữa ít béo.

Trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 100 g ức gà luộc, 1 đĩa rau xào.

Tối: 1 đĩa salad ức gà rau củ, 1 cốc sữa ít béo.

Ngày 3



Sáng: 1 củ khoai lang, 1 ly sữa đậu nành.

Trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 1 đĩa thịt ức gà xào nấm, 1 bát canh bí nấu thịt.

Tối: ½ bát cơm gạo lứt, 100g ức gà luộc, 1 quả dưa chuột.



Ngày 4



Sáng: 1 quả trứng gà luộc, 1 lát bánh mì, 1 cốc sữa ít béo.

Trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 100g ức gà luộc, 1 đĩa rau xào.

Tối: 1 đĩa salad ức gà rau củ, 1 cốc sữa đậu nành.



Ngày 5



Sáng: 1 bát cháo yến mạch, 1 hộp sữa chua không đường.

Trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 100 g ức gà nướng, 1 đĩa bí luộc.

Tối: 1 củ khoai lang, 1 cốc sữa ít béo.



Ngày 6



Sáng: 1 củ khoai lang, 1 cốc sữa đậu nành.

Trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 1 đĩa ức gà xào nấm, 1 đĩa rau luộc.

Tối: 1 đĩa salad ức gà rau củ, 1 cốc sữa ít béo.



Ngày 7



Sáng: 1 quả trứng gà rán, 1 lát bánh mì, 1 cốc sữa ít béo.

Trưa: 1 bát cơm gạo lứt, 1 bát canh, 100g thịt ức gà luộc.

Tối: 1 bát cháo yến mạch, 1 cốc sữa ít béo.

Cách ăn ức gà tăng cơ giảm mỡ.