Loại vỏ tưởng chừng như vứt đi lại có công dụng giảm cân thần tốc hơn nhiều thực phẩm đắt tiền

Từ trước đến nay, nhiều người chỉ nghĩ đến tác dụng của quả bưởi mà quên mất vỏ của loại quả này. Tiêu thụ bưởi thường xuyên giúp ngăn ngừa loãng xương và các loại bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, tốt cho não bộ và thị lực. Bên cạnh đó, bưởi còn có tác dụng làm đẹp da, detox cơ thể, chuyển hóa chất béo thành năng lượng, lại giúp no lâu và hạn chế ăn vặt nên có tác dụng giảm cân rất tốt.



Giảm 3-5kg/tuần nhờ bí quyết giảm cân bằng vỏ bưởi

Chẳng cần làm gì khó khăn, chỉ cần chăm chỉ uống nước vỏ bưởi hàng ngày là bạn có thể giảm cân an toàn và hiệu quả. Quan trọng là bạn phải biết cách làm và sử dụng.

Đun vỏ bưởi lấy nước uống giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc. Hơn nữa, lượng chất chống oxy hóa và vitamin C dồi dào trong vỏ bưởi còn hỗ trợ làm sáng da, ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ vết nám và thâm. Đặc biệt, thức uống này còn giúp bạn hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như: Viêm voét dạ dày, sỏi thận, răng miệng, tá tràng, giảm đau xương khớp, giải cảm...

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 quả bưởi

2,5 lít nước lọc



Cách làm:

Rửa sạch bưởi, cho vào nước ngâm với 2 thìa muối khoảng 20 phút.

Cho bưởi ra, gọt vỏ như bình thường, không nên gọt quá dày vào phần cùi trắng bên trong, chủ yếu chỉ lấy phần cùi xanh.

Dùng dao thái phần cùi xanh thành sợi, cho vào nồi đun cùng 2,5 lít nước trong 30 phút. Khi sôi thì hạ nhỏ lửa đến khi nước vỏ bưởi ngả sang màu vàng thì tắt bếp.

Khi nước nguội thì chắt nước ra chai, để tủ lạnh dùng dần. Mỗi ngày uống 3 ly nước vỏ bưởi trước bữa ăn, có thể thêm một chút mật ong cho dễ uống.

Làm nước detox giảm cân, tiêu mỡ, đẹp da siêu nhanh. Nguồn: Em Đẹp TV.