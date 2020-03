Ăn xoài theo cách này bảo sao cân nặng giảm nhanh, eo thon dáng đẹp chỉ trong thời gian ngắn

Xoài vốn là một loại trái cây nhiệt đới, có vị chua ngọt tự nhiên. Xoài chứa nhiều vitamin và chất xơ, rất tốt cho Sức Khỏe . Bên cạnh đó, đây còn là loại trái cây chứa nguồn chất bổ dưỡng dồi dào có thể kể đến như: Kali, sắt, vitamin B, magie và beta carotene. Do đó, tiêu thụ xoài thường xuyên giúp cơ thể ngăn ngừa được nhiều loại bệnh tật gồm cao huyết áp chuột rút , thiếu máu...

Bên cạnh đó, xoài còn có công dụng kiểm soát cân nặng, tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân hiệu quả, các bạn nữ tiêu thụ xoài thường xuyên sẽ nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn.

Trung bình trong mỗi quả xoài có thể cung cấp đến 3g chất xơ , giúp bạn cảm thấy no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn và lượng thực phẩm tiêu thụ. Đây còn là loại thực phẩm tự nhiên giúp đốt cháy calo và chất béo. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra, người béo thường nhạy cảm hơn với một loại hormone có tên là lepitin có khả năng điều khiển chất béo trong cơ thể. Tuy nhiên, khi ăn xoài có thể giúp những người này chống lại lepitin.Bên cạnh đó, tiêu thụ xoài thường xuyên còn gia tăng sự bài tiết của một loại protein có tên Adiponectin, có khả năng phá vỡ các axit béo thành năng lượng, tăng cường hiệu quả giảm cân.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một quả xoài cắt lát chứa khoảng 25% vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một tuần chỉ nên ăn xoài 3-4 lần là đủ, không nên ăn quá nhiều một lúc. Không nên kết hợp xoài cùng cam quýt và sữa, không tiêu thụ với một bữa ăn khác. Thời gian tốt nhất để ăn xoài là nửa đầu ngày, tốt nhất ăn vào buổi sáng.

Một quả xoài chứa khoảng 165 calo, do đó có thể ăn xoài nửa giờ trước khi tập luyện. Có thể ăn xoài bằng cách cắt miếng nhỏ, ép lấy nước uống hoặc xay sinh tố thưởng thức. Bạn có thể ăn xoài xanh, làm nộm xoài để ăn thay đổi khẩu vị.

Giảm cân bằng sinh tố xoài

Xoài chín có vị thơm ngon, thanh mát tự nhiên nên rất dễ kết hợp với các thực phẩm khác để tạo thành sinh tố giải khát và hỗ trợ giảm cân . Bên cạnh đó, lượng vitamin A và C dồi dào còn giúp làn da trở nên mịn mạng và trắng hồng tự nhiên.

Thưởng thức một cốc sinh tố xoài vào sáng hoặc trưa sẽ tăng cường năng lượng hỗ trợ quá trình giảm cân. Trước hết, chọn một quả xoài chín, gọt bỏ vỏ rồi cắt khúc. Cho vào máy xay nhuyễn (có thể thêm chút đá) sau đó đổ ra cốc và thưởng thức. Nên uống sau bữa ăn 30 phút.

Giảm cân bằng gỏi xoài xanh

Vị chua của xoài xanh khi kết hợp với các nguyên liệu khác giúp kích thích vị giác, hỗ trợ quá trình giảm béo. Nên ăn cả vỏ xoài xanh khi làm gỏi, có tác dụng ngăn hình thành tế bào mỡ, tăng cường việc đốt cháy mỡ thừa.

Có thể ăn gỏi vào bữa trưa như một món ăn bình thường trong thực đơn giảm béo.

Cách làm: Chuẩn bị 1 quả xoài xanh, 1 củ cà rốt, 100g tôm hấp, 100g ức gà gấp, gia vị, rau răm. Xoài và cà rốt rửa sạch, cà rốt nạo bỏ vỏ. Bào xoài và cà rốt thành sợi nhỏ, trộn ít muối trắng, đảo đều rồi vắt bỏ nước. Tôm và ức gà ấp xé sợi, sau đó trộn cùng cà rốt và xoài, thêm gia vị, rau răm rồi thưởng thức.

Giảm cân bằng xoài bao tử chấm muối

Xoài bao tử rất nhỏ, ăn vừa giòn lại có vị chua vừa phải, giảm cân rất tốt. Đầu tiên, chuẩn bị 3 – 5 quả xoài bao tử cùng muối, chanh và ớt. Xoài rửa thật sạch, để ráo nước rồi bổ thành miếng nhỏ vừa ăn, bỏ hạt. Muối cho vào bát nhỏ, thêm chanh và ớt. Cuối cùng chỉ việc chấm xoài với muối và thưởng thức.

Your browser does not support HTML5 video.

Làm nước detox giảm cân, tiêu mỡ, đẹp da siêu nhanh. Nguồn: Em Đẹp TV.