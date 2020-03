Bí quyết giảm cân bằng yến mạch cực hiệu quả, nàng mập nhất định phải biết

Cách nấu cháo yến mạch giảm cân đơn giản tại nhà



Thực tế, bột yến mạch là lựa chọn rất tốt cho giảm cân. Nguyên nhân bởi, nó có chứa beta glucan - loại chất xơ hòa tan giúp cơ thể chống lại tình trạng kháng insulin, gia tăng chất béo bất thường trong máu hay tăng huyết áp. Yến mạch chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại ít đường, cung cấp hàm lượng protein và chất xơ vừa đủ để người ăn có cảm giác thỏa mãn và no lâu.



Chuẩn bị nguyên liệu:



70-100g yến mạch

200ml nước đun sôi

1 ít muối trắng



Cách làm:



Cho yến mạch vào nước, đun sôi khoảng 5-7 phút, tắt bếp để cho cháo nguội và hết mạch nở hết. Khi nấu cháo cần canh lửa cẩn thận để yến mạch không bị trào ra ngoài. Có thể hâm nóng lại khi ăn hơn là để nguội.



Lượng yến mạch này đủ cho bạn ăn trong 1 bữa. Nên nhớ không cho dầu mỡ hay bơ khi nấu. Nếu không ăn nhạt bạn có thể cho 1 ít muối trắng.



Thực đơn giảm cân bằng yến mạch hiệu quả cấp tốc



Để giảm cân hiệu quả, bạn nên nghiêm túc áp dụng Thực đơn giảm cân bằng yến mạch dưới đây.



Bữa sáng: 500ml nước, 1 bát cháo yến mạch, 1 quả trứng gà luộc.



Bạn nên tập thể dục thể thao buổi sáng, sau đó uống nước rồi nghỉ ngơi 30 phút mới ăn sáng.



Bữa trưa: 1 bát cháo yến mạch, 2 quả trứng gà luộc.



Bữa tối: 1 bát cháo yến mạch, 1 cốc nước (uống sau 30p-1 tiếng)



Các bữa phụ: Bạn có thể ăn thêm 2-3 bữa phụ trong ngày, tiêu thụ các loại hoa quả tươi ít đường như táo, bưởi, dâu tây, lê... hay salad, rau củ luộc, hấp.





Lưu ý:



Chỉ được ăn yến mạch kèm trứng, rau củ và hoa quả, tuyệt đối không ăn thêm thứ khác. Nếu đói có thể uống nước, ăn thêm cháo hoặc rau củ, trái cây.



Nếu thấy khó ăn, khi mới bắt đầu bạn có thể nấu cháo yến mạch với bí đỏ, thêm ít gia vị. Những ai không quen ăn nhạt có thể thêm chút muối, nhưng nhớ chỉ một chút ít mà thôi.



Các loại thực phẩm nên ăn khi áp dụng thực đơn giảm cân bằng yến mạch gồm: dưa chuột, cà chua, cà tím, bí đao, bưởi, táo, lê, quả roi, củ đậu, đu đủ, cam, dâu tây, kiwi, dưa hấu, củ cải đường, bí đỏ, củ cải trắng, cà rốt, ớt, bông cải xanh , cần tây, giá đỗ, hành, tỏi, rau cần, nấm hương, quế, xà lách, rau diếp, măng tây…



Không nên ăn: dừa, dứa, chuối, nho, xoài, bơ, ngô, đậu hà lan, đậu phộng, khoai tây, khoai lang…



Nên tập thể dục đều đặn, mỗi ngày uống đủ 2 lít nước và ngủ nghỉ đúng giờ.

Cách làm món salad sữa chua yến mạch giảm cân. Nguồn: Feedy VN



Thùy Nguyễn (t/h)