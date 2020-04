Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Bình lên tiếng về việc mua máy xét nghiệm Realtime PCR gần 8 tỷ

Ninh Bình trở thành tỉnh thành tiếp theo được xếp vào danh sách mua thiết bị xét nghiệm Realtime PCR giá cao ngất ngưởng. Theo hợp đồng đã ký giữa nhà thầu (Công ty Tâm Việt) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, hệ thống xét nghiệm Realtime PCR đã được lắp đặt và giá trên hợp đồng lên tới gần 7,9 tỉ đồng.

Cụ thể, thiết bị xét nghiệm Realtime PCR tự động, máy tách chiết ADN tự động và thiết bị kèm theo là trên 5,9 tỉ (nhãn hiệu Cobas 4800). Các thiết bị kèm theo như tủ lạnh âm sâu, tủ lạnh bảo quản, đèn cực tím tiệt trùng, máy ly tâm, máy gia nhiệt khô, máy lắc... trị giá xấp xỉ 2 tỉ đồng.



Được biết, tỉnh Ninh Binh duyệt chi kinh phí mua sắm thiết bị này là từ ngân sách dự phòng tỉnh năm 2020.

Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tại BVĐK tỉnh Ninh Bình



Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Bình cho biết, hệ thống xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đơn vị mua, được UBND tỉnh cấp vốn từ nguồn ngân sách và được đấu thầu công khai, rộng rãi qua mạng đấu thầu quốc gia (đấu thầu điện tử), không chỉ định thầu.



Kết quả sau đấu thầu, nhà cung cấp Tâm Việt đã được chọn, thiết bị được mua là Cobas 4800 do nước Thụy Sỹ sản xuất năm 2019 (loại tương tự tỉnh Thái Bình đã mua), với mức giá trúng thầu trên 5,9 tỉ đồng cho hệ thống xét nghiệm gồm thiết bị xét nghiệm Realtime PCR và máy tách chiết ADN tự động, cùng các thiết bị như bộ máy tính, máy in, hóa chất và vật tư tiêu hao thử nghiệm ban đầu. Các thiết bị khác như tủ lạnh âm sâu, tủ lạnh bảo quản, máy ly tâm, máy gia nhiệt khô, máy lắc... trị giá gần 2 tỉ đồng.



Trước đó ngày 27/4, ông Hiệp khẳng định: “Giá trị Hệ thống xét nghiệm Real-time RT-PCR bệnh viện mua có giá 5,9 tỷ đồng, không phải 8 tỷ đồng như các thông tin trên mạng và dư luận xôn xao.

Ngoài giá trị của hệ thống xét nghiệm, cộng thêm các hạng mục đi kèm như tủ bảo quản, máy an toàn sinh học, máy khử khuẩn, các thiết bị khác… thì tổng giá trị mua sắm trang thiết bị là 7,8 tỷ đồng”, ông Hiệp nói.

Hệ thống máy không chỉ xét nghiệm được virus SARS-CoV-2 mà còn có thể xét nghiệm viêm gan B, C; HIV...



Theo Tuổi trẻ, với mức giá mà tỉnh Ninh Bình bỏ ra thì tỉnh Thái Bình có mức giá trên hợp đồng cao hơn. Tuy nhiên, hôm 15/4 Thái Bình đã thương lượng (sau khi đã lắp đặt và sử dụng máy) nên được doanh nghiệp giảm giá sốc tới hơn 5 tỷ đồng nên giá hiện lại rẻ hơn của Ninh Bình. Đó là chưa kể, Thái Bình còn có những quyền lợi kèm theo về bộ xét nghiệm tặng kèm và số năm bảo hành.

Được biết, mặc dù đã lắp đặt thiết bị, hồ sơ đã hoàn chỉnh, nhưng hiện Ninh Bình vẫn chưa thanh toán tiền cho nhà thầu cung cấp thiết bị.

Theo Dân Trí , hệ thống xét nghiệm Realtime - PCR mà BVĐK tỉnh Ninh Bình mua không chỉ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mà còn có thể xét nghiệm viêm gan B , C; HIV, lao, ung thư…



Khi mua hệ thống xét nghiệm này phía bệnh viện được tặng thêm 1.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 (trị giá khoảng 400 triệu đồng), đồng thời thời gian bảo hành hệ thống được kéo dài đến 3 năm.

Theo đó, sau khi có Hệ thống xét nghiệm Real-time RT-PCR, từ ngày 25/3 bệnh viện này đã bắt đầu thử nghiệm thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Sau quá trình thử nghiệm, BVĐK tỉnh Ninh Binh đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá đủ năng lực khẳng định xét nghiệm virus SARS-CoV-2.



Đến ngày 3/4 bệnh viện này được Bộ Y tế quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và có nhiệm vụ xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm khẳng định theo các quy định hiện hành.



Thông qua sử dụng hệ thống máy Realtime - PCR nêu trên, đến nay, bệnh viện đã xét nghiệm khoảng 1.500 mẫu, sàng lọc cho kết quả nhiều ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Các mẫu dương tính sau đó gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm 100% kết quả chính xác.

