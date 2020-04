Ông Nguyễn Nhật Cẩm từng đảm đương chức vụ gì trước khi nhận chức Giám đốc CDC Hà Nội

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Nhật Cảm và 6 đồng phạm về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Liên quan đến nhân vật này, nhiều độc giả quan tâm đến học vị, chức vụ của ông Nguyễn Nhật Cảm trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Theo tờ Tổ quốc, ông Nguyễn Nhật Cảm sinh năm 1963, là PGS.TS. Bác sĩ. Ông Cảm được UBND TP Hà Nội bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung Tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) vào tháng 9/2018.

Trước khi nhận chức vụ này, ông Nguyễn Nhật Cảm từng giữ chức giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Tuy nhiên, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội ông Cảm từng bị cán bộ viên chức trong cơ quan tố cáo sai phạm, trong đó có nhiều khoản tiền thu nhập bất thường so với tiền lương quy định của Pháp luật

Như SKCĐ đã dân tin từ Lao động thủ đô, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội phản ánh, năm 2017, tổng thu nhập được hưởng của ông Cảm là hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này cao gấp 5 lần mà Phó Giám đốc TTYTDP được hưởng, gấp 12 lần lương bác sĩ (hạng II) chuẩn bị về hưu, gấp 29,5 lần lương viên chức Đại học được hưởng...

Không những vậy, nhóm cán bộ viên chức Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội còn cho biết, ông Cảm đã chỉ đạo, điều hành phân phối nguồn thu đơn vị cho “lợi ích nhóm” gia đình của ông. Để chức minh, một bản thu nhập so sánh với các cán bộ có cùng thời gian công tác, thời gian làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng cũng được chỉ rõ.

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan Công an đang tập trung điều tra vụ việc ông Cảm cùng các đồng phạm đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 . Hành vi này được xác định gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.

Liên quan đến vụ gian lận giá mua máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng khẳng định quan điểm của Thường trực Thành uỷ, Bí thư Thành ủy và của Ban chỉ đạo TP là các trường hợp vi phạm phải được điều tra và xử lý nghiêm, không nương nhẹ.

"Quan điểm của thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy và Ban chỉ đạo là các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý nghiêm, không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào. Trong điều kiện dịch bệnh mà vi phạm thì phải là tình tiết tăng nặng. Trên cơ sở báo cáo của Sở Y tế, thành phố sẽ có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ, kết luận. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm để làm gương", ông Chung nói.

Trung tâm hoạt động vì sức khỏe của cộng đồng dân cư trên toàn địa bàn TP Hà Nội, với mục tiêu giảm tỉ lệ mắc, chết do các dịch, bệnh, truyền nhiễm, không truyền nhiễm với toàn bộ người dân, giảm thiểu tác hại kinh tế, Sức Khỏe , thời gian do dịch bệnh gây ra, thông qua các hoạt động dự phòng tích cực, chủ động là chủ yếu. CDC Hà Nội hiện có 13 khoa chuyên môn và 3 phòng chức năng với tổng số hơn 500 cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

