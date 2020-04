Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm có thể phải đối diện với mức án nào?

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, nếu hành vi của các bị can gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng thì sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù.

Liên quan đến vụ gian lận mua máy xét nghiệm COVID-19 tại Hà Nội, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 cán bộ thuộc CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các bị can gồm: Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc CDC Hà Nội; Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST); Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông; Lê Xuân Tuấn, nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

Nói về mức án mà Giám đốc CDC Hà Nội và các đồng phạm sẽ phải đối mặt, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Nếu hành vi củ các bị can gây thiệt hại từ trên 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng, thì có thể phải nhận mức án từ 1 - 20 năm tù.

Luật sư Cường dẫn chứng cụ thể, trong Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 “Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định: Người nào thực hiện một trong những hành vi can thiệp trái Pháp luật vào hoạt động đấu thầu như thông thầu, gian lận, cản trở, vi phạm quy định về bảo đảm công bằng, minh bạch... mà gây thiệt hại từ 100 - dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã từng bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 -12 năm: Vì vụ lợi; Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Như vậy, trong trường hợp thiệt hại đến 1 tỷ đồng thì các những người này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội (sáng 17/4), ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an ) đã làm việc và triệu tập một số cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để làm rõ vụ việc mua sắm máy xét nghiệm, và tinh thần của thành phố là kiến nghị xử lý nghiêm minh các trường hợp này.

Theo ông Chung: “"Quan điểm của Thường trực Thành uỷ và Ban chỉ đạo là các trường hợp vi phạm phải được điều tra và xử lý nghiêm, không nương nhẹ. Trong dịch bệnh lại có hành vi như vậy sẽ là tình tiết tăng nặng".

