Lần đầu tiên có vụ giết người trục lợi bảo hiểm tại Việt Nam

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đánh giá, đối tượng Minh đã lên kế hoạch tỉ mỉ với mục đích sau khi mình giả chết, món nợ 10 tỷ đồng sẽ được xóa, còn số tiền bảo hiểm sẽ cho vợ con hưởng.

Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã công bố chi tiết kết quả điều tra ban đầu vụ án Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đánh chết cháu đằng vợ là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, rú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; là cháu vợ của Minh) rồi dựng hiện trường giả.

Theo kết luận điều tra, qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân trên ô tô bán tải bốc cháy ở Km 146+ 300, Quốc lộ 28, thuộc xã Đắk Som, huyện Đăk Glong không phải ông Minh. Từ kết quả giám định ADN xác định, nạn nhân là anh Vương (cháu Minh).

Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Trong quá trình tra án, Công an xác định, nghi can Minh còn sống, đang lẩn trốn ở Bình Phước nên đã tiến hành bắt giữ và di lý về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Minh đã khai, sau khi uống rượu cùng anh Vương tại rẫy ở Đắk Nông thì ra tay sát hại nạn nhân rồi đốt xác trên xe ô tô bán tải. Trong quá trình tra án, Công an phát hiện, ông Minh đang gánh khoản nợ hơn 10 tỷ đồng.

Hồi đầu năm 2020, nghi can đã mua một gói bảo hiểm trị giá 200 triệu đồng mỗi năm. Nếu Minh chết thì người thân sẽ được hưởng khoảng bảo hiểm 18 tỷ đồng. Từ đó, Minh nảy sinh ý đồ giả chết nhằm mục đích xóa nợ và để vợ con được hưởng khoản bảo hiểm trên.

Theo Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh đã thu thập được nhiều thông tin quý giá, trong đó có thông tin về gói bảo hiểm. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phá án.

Về nghi vấn trục lợi lợi bảo hiểm, đại tá Mười đánh giá, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam xảy ra vụ án giết người để trục lợi bảo hiểm, dù trên thế giới đã xảy ra nhiều. Đỗ Văn Minh đã lên kế hoạch tỉ mỉ với mục đích sau khi mình giả chết, món nợ 10 tỷ đồng sẽ được xóa, còn số tiền bảo hiểm sẽ cho vợ con hưởng.

Đỗ Văn Minh bị bắt sau gần 1 tuần gây án

Trước khi sát hại cháu vợ, Đỗ Văn Minh còn nảy sinh kế hoạch đào mộ tìm thi thể thế thân. Nhưng khi đào đến nắp quan tài thì mệt quá nên dừng lại, lên xe ô tô bỏ đi.

Trong buổi họp báo sáng nay, cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Minh khai không có mâu thuẫn gì với nạn nhân Trần Nho Vương. Thậm chí, nghi can còn nói “rất thương cháu vợ. Tuy nhiên, do quẫn quá nên mới sát hại cháu”.

Đối tượng Minh cũng khai, khi thực hiện vụ án đã quyết tâm bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa. Vì thế, đến thời điểm vẫn chưa phát hiện thông tin, tài liệu gì liên quan tới việc thông đồng với gia đình

Trước đó, ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn ở Bình Phước. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố Đỗ Văn Minh về hành vi Giết người.

Thượng tá Nguyễn Trường Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Sau khi kết thúc khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhanac ho gia đình mặc dù chưa có kết quả giám định pháp y để lo hậu sự.

Đây là việc làm mang tính nhân văn, đáp ứng nhu cầu của người thân. “Với hành vi đào trộm mộ của ông Minh, công an tỉnh Đắk Nông sẽ khởi tố thêm hành vi xâm phạm mồ mả của người khác”, ông Vũ nói.

Nga Đỗ (t/h)