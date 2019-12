Giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất nghĩa địa trên mạng lấy 300 triệu để tiêu xài

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nghi ngờ đối tượng Ba đã lừa nhiều người khác bằng hình thức rao bán đất nghĩa địa lấy tiền tiêu xài nên đang mở rộng điều tra.

Tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh thông tin, ngày 17/12, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng ) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trương Văn Ba (37 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản. Ba là giám đốc một công ty bất động sản ở Đà Nẵng.

Theo điều tra, năm 2017, bà Hoàng Thị Thu 36 tuổi, quê ở Thừa Thiên – Huế) có liên hệ với Ba nhờ làm giúp sổ đỏ miếng đất nằm trên tại 488 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ba giao dịch với bà Thu rằng sẽ làm xong sổ đỏ với giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Ba lại nảy sinh ý định trục lợi trên lô đất của khách để có tiền tiêu xài.

Đến tháng 10/2018, Ba đăng lô đất của bà Thu lên trên mạng để rao bán với mức ra hấp dẫn. Do đang có nhu cầu đầu tư bất động sản nên bà Huỳnh Thị Phương đã gọi điện cho Ba để mua đất. Ba dẫn bà Phương đến xem miếng đất mình rao bán và ra giá 1,3 tỷ đồng. Ba khẳng định chắc nịch với khách hàng rằng, lô đất này chưa có sổ đỏ, nhưng nếu bà Phương mua thì sẽ làm sổ đỏ luôn.

Thậm chí để củng cố lòng tin của khách hàng, Ba còn đưa cho bà Phương một bản photocopy đơn xin làm nhà ở mang tên Trần Thị Bích Ngọc và hẹn đến tháng 1/2019 sẽ làm xong. Được biết, năm 2013, bà bà Trần Thị Bích Ngọc (59 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm đơn lên phường Hòa Hiệp Nam xin xây dựng nhà trên lô đát này nhưng chưa được chấp thuận.

Mặc dù chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bà Ngọc đã sang tên cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh (52 tuổi, ngụ tại quận Hải Châu). Đến năm 2017 thì bà Oanh bán lô đất này cho bà Hoàng Thị Thu. Toàn bộ giao dịch mua bán nhà đất của bà Oanh, Ngọc, Thu chỉ là giấy viết tay.

Thời gian gần đây sự việc bị vỡ lở, Công an quận Sơn Trà vào cuộc điều tra . Đơn vị nghi ngờ, Ba đã sử dụng chiêu thức này để lừa nhiều nạn nhân trước đó. Công an quận Sơn Trà thông báo, nếu ai từng là nạn nhân của Ba thì đến trụ sở Công an quận trình báo.

