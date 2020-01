Giám đốc công ty nhôm ở Bình Thuận bị tố hành hung, tung clip nóng lên mạng để trả đũa tình cũ

Do níu kéo tình cảm bất thành nên một giám đốc công ty nhôm ở Bình Thuận đã hành hung, dọa tung clip nóng của người tình cũ lên mạng xã hội. Không chịu đựng được, người này đã báo Công an.

Theo tin từ tờ Thời đại, tối ngày 8/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra , làm rõ đơn tố cáo của một người phụ nữ về việc chị này bị người tình là một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hành hung, tung clip nóng lên mạng xã hội khi chia tay.

Người viết đơn tố cáo là chị T.T.K.H. (29 tuổi, ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết). Theo chị H., năm 2015, chị và ông N.T.T. (50 tuổi, ngụ tại Hàm Thuận Nam – giám đốc doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối các loại nhôm) có quen biết nhau. Mặc dù biết người đàn ông này đã có gia đình , có 2 con rồi nhưng vẫn nảy sinh tình cảm ngoài luồng với nhau.

Đến giữa năm 2019, cảm thấy cuộc tình này sẽ không đi đến đâu và có nhiều trắc nên chị H. đã chủ động chia tay với vị giám đốc này. Tuy nhiên, ông T. không đồng ý. Ông T. đã nhiều lần níu kéo chị H. và hăm dọa sẽ tung clip nóng của cả hai lên mạng xã hội . Ông T. từng gửi những đoạn clip hai người ân ái cho chị H..

Đến tối ngày 5/11/2019, chị H. đang chở con trai đi trên đường bằng xe máy thì bị ông T. chặn xe, dùng hung khí tấn công, đâm vào vai chị H. khiến chị ngã gục xuống đường. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa chị H. đến Bệnh viện cấp cứu. Xác định vết thương trên vai của chị H. dài 2cm.

Sau đó ít hôm, chị H. thấy nhiều ảnh khỏa thân, clip nóng của mình bị đăng lên mạng xã hội. Chưa dừng lại, những clip nóng còn được clip đến tin nhắn của bạn bè, người thân của chị.

Theo trình báo của chị H., những clip này chị đồng ý cho ông T. quay từ cách đây rất lâu để làm kỷ niệm. Nhưng đa số các clip nóng bị phát tán là do ông T. quay lén.

Được biết, chị H. đã giao toàn bộ chứng cứ mình có được cho cơ quan Công an TP Phan Thiết để phục vụ công tác điều tra. Công an TP Phan Thiết đã nhận được tất cả các bằng chứng, hiện đang điều tra, xác minh thông tin.

