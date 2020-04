Giám đốc Công ty Trường Sinh lần đầu lên tiếng, nhận định nguyên nhân 26 nhân viên mắc COVID-19

Theo ông Sinh, nhân viên của mình vẫn phục vụ bệnh nhân mọi lúc mọi nơi bất chấp đó là các khoa cách ly có nguy cơ cao như khoa Nhiệt đới, C4, Thần kinh... Vì phục vụ bệnh nhân mà nhân viên công ty mắc bệnh, họ không thể là tội đồ được.

26 nhân viên Công ty Trường Sinh làm việc tại BV Bạch Mai mắc COVID-19

Ông Sinh lý giải, trong thời gian dịch bệnh, từ 10/3, nhân viên công ty hầu như chỉ ở trong Bệnh viện , nên có thể nguồn lây nhiễm do bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người đến khám lây cho nhân viên trong quá trình phục vụ. Việc 26 nhân viên mắc COVID-19 là tai nạn trong quá trình phục vụ bệnh nhân mà những người này phải gánh chịu.



Cũng theo Giám đốc công ty, đến nay, tất cả người nhà nhân viên nhiễm virus không có ai bị mắc bệnh.



Công ty TNHH Trường Sinh là đơn vị cung cấp suất ăn, nước sôi phục vụ tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Được biết có khoảng 90 nhân viên công ty này làm việc tại các bộ phận trong Bệnh viện Bạch Mai. Mỗi ngày ngày có 7 nhân viên của Khoa Dinh dưỡng xuống kiểm tra từ nguồn nhập rau, thực phẩm, giám sát quá trình nấu nướng, giám sát chế độ dinh dưỡng để cung cấp cho bệnh nhân, người nhà, có tổ chức bếp ăn của bác sĩ, y tá, cán bộ trong bệnh viện.

Sau khi phát hiện các ca bệnh COVID-19 có liên quan đến công ty Trường Sinh, Bộ Y tế đã yêu cầu các Sở Y tế, bệnh viện trực thuộc rà soát những đơn vị có hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty. Đồng thời, yêu cầu tạm dừng hợp đồng và thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch.

Công ty Trường Sinh còn cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Hữu nghị

Đến ngày 1/4, theo báo cáo công ty TNHH Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho 5 đơn vị ngành y tế là BV Bạch Mai (cả 2 cơ sở Hà Nội và Hà Nam), BV Hữu Nghị, BV Nội tiết TƯ cơ sở 2 (Hà Nội) và BV A Thái Nguyên.

Tại BV Bạch Mai, sau khi phong tỏa khu vực nhà ăn căng tin, BV đã giám sát 91 người làm việc tại địa điểm này và hàng trăm người có liên quan.

Tại BV Hữu Nghị, 15 nhân viên của công ty Trường Sinh được thực hiện các biện pháp cách ly khẩn cấp; 15/15 mẫu đều xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. BV này cũng đóng cửa, phong tỏa tạm thời và tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực căng-tin, nhà ăn để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, BV Nội tiết TƯ cơ sở 2 đã cho xét nghiệm đối với tất cả 19 nhân viên của công ty Trường Sinh tham gia cung cấp suất ăn cho bệnh viện. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại BV A Thái Nguyên, công ty Trường Sinh có một siêu thị nhỏ ở trong BV, chỉ bán hàng ở siêu thị với tổng số 4 nhân viên, không cung cấp suất ăn hay nước uống.



