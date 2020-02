Giảm nhanh 4kg/tuần chỉ bằng động tác nhảy dây vô cùng đơn giản

Phương pháp này được nhiều người ca tụng có khả năng đốt cháy chất béo mạnh hơn 3 lần so với chạy bộ. Nhiều người đã giảm 20kg thành công trong 3 tháng, có người giảm được 4kg/tuần nhờ phương pháp nhảy dây.

Chỉ cần 10 phút nhảy dây mỗi ngày, lượng calo tiêu thụ tương đương với 1 giờ chạy bộ.



Bài tập này cũng có thể giảm mỡ thừa ở chân và hông, đồng thời tăng khối lượng cơ bắp của cơ thể, tiếp tục giúp cơ thể đốt cháy chất béo ngay cả khi đã ngừng tập.



Các bài tập khởi động có thể được thực hiện với hai bộ nhảy mở và đóng, mỗi lần 30 lần lặp lại để di chuyển linh hoạt các cơ cổ tay, mắt cá chân, vai, cánh tay và các bộ phận khác, giúp cơ thể có thể bắt đầu thích nghi với bài tập tiếp theo.



Lúc đầu, bạn nên nhảy trong 10 phút liên tiếp, có thể nghỉ ngắn 1-2 phút giữa chừng. Đến giai đoạn sau, bạn có thể tăng dần số lượng theo tình trạng thể chất của mình. Tránh tổn thương cơ trong nửa giờ.

Khi nhảy dây không nên nhảy quá cao, chỉ cần nhảy cách mặt đất khoảng 5cm là đủ. Khi hạ chân tiếp đất, giữ cho đầu gối hơi cong, chạm đất bằng phần trước của bàn chân để giảm tác động trên mặt đất và tránh chấn thương đầu gối.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.