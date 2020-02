Giận chồng đổ hết tiền vay nợ vào lô đề, vợ sát hại rồi dựng hiện trường giả để che đậy tội ác

Hôm nay (26/2), Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa bị cáo Trịnh Thị Vẽ (SN 1967, trú tại Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân là ông N.V.B. (chồng Vẽ).

Theo hồ sơ điều tra, bị cáo Vẽ kết hôn với ông B. từ năm 1988, hiện đã có 3 con chung. Do công việc ở quê không đảm bảo được cuộc sống nên vợ chồng Vẽ đã khăn gói đưa nhau lên TP Hồ Chí Minh làm ăn từ năm 1999.



Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, Vẽ có đi vay 326 triệu đồng rồi đưa số tiền này cho chồng để mang đi cho vay trả góp, có lãi. Trong 2 tháng đầu, ông B. đều đặn mang lãi về đưa cho vợ nhưng từ tháng thứ 3 thì không thấy đâu. Từ đó, Vẽ gánh khoản nợ “siêu to” trên người.

Đến tối ngày 19/1/2019, ông B. thú nhận không mang tiền vợ vay đi cho vay trả góp lấy lãi mà mang số tiền đó nướng vào lô đề và thua sạch. Điều đáng nói, ông B. cho rằng, vợ phải có trách nhiệm trả khoản nợ này.

Trịnh Thị Vẽ tại phiên tòa xét xử hôm nay

Nghe đến đây, Vẽ vô cùng tức giận. Vẽ cho rằng, chồng mình là người vô lương tâm nên đã xuống tay sát hại nạn nhân. Vì muốn che dấu hành vi tội phạm nên Vẽ đã dựng hiện trường giả bằng cách giả mạo nạn nhân viết thư tuyệt mệnh để gần thi thể.

Đến rạng sáng hôm sau, Vẽ thông báo với con gái rằng, có người đột nhập vào nhà sát hại ông B.. Chưa dừng lại, Vẽ đứng trước nhà, giả vờ khóc lóc thảm thiết ra vẻ thương sót chồng.

Thấy có nhiều tình tiết vô lý trong vụ án này nên Công an đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã buộc Vẽ phải cúi đầu nhận tội.

Thế nhưng, tại phiên tòa xét xử, bị cáo phủ nhận những vết thương trên người nạn nhân không phải do bị cáo gây ra. Vẽ chỉ thừa nhận, bản thân thực hiện hành vi sát hại ông B..

Thậm chí, Vẽ còn ngụy biện: “Bị cáo không muốn tạo hiện trường giả nhưng trước khi chết, chồng bị cáo dặn bị cáo làm thế. Do mất bình tĩnh nên bị cáo làm theo lời trăn trối đó”, Vẽ khai tại tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định, bị cáo sử dụng nhiều loại hung khí khác nhau để tra tấn nạn nhân, hành vi này có tính chất côn đồ. Sau khi gây án, bị cáo đã tạo chứng cứ giả khiển cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Giết người.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụng trộm ngoại tình với trai hư, đồng lõa giết chồng

Nga Đỗ (t/h)